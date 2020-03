La Comisión de Fútbol de Liga de Quito  advierte acciones contra el entrenador  de Barcelona SC, Fabián Bustos

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

El partido entre Liga de Quito y Barcelona continúa generando reacciones. La Comisión Especial de Fútbol de LDU, a través de un comunicado, expresó su malestar y rechazo tras las declaraciones de Fabián Bustos, entrenador del equipo canario.

Luego de la derrota del cuadro amarillo, por 2-1, el pasado sábado 7 de marzo en el estadio Rodrigo Paz, el entrenador argentino declaró: “hoy me siento robado. Aquí me robaron la Copa Ecuador. Les dieron un penal que no fue. Fuimos superiores”.



De acuerdo con la Comisión, Bustos desmerece continuamente a los rivales cuando tiene resultados adversos. “El constante desatinado proceder de Bustos atenta contra el buen nombre y el prestigio de todos los actores del fútbol ecuatoriano (...) exigimos que Liga Pro y la Ecuafútbol procedan al análisis de esas declaraciones. De la misma forma, Liga ejecutará todas las acciones que en derecho corresponden en este caso que directamente afectar a nuestra institución”.

Comunicado Oficial: Sobre las declaraciones del Profesor Fabián Bustos en la Rueda de Prensa Post Partido: LIGA vs Barcelona de Guayaquil. pic.twitter.com/IclnWIkFtz — LDU Oficial (@LDU_Oficial) March 9, 2020



Bustos, antes de salir del país, la jornada del domingo 8 de marzo hacia Brasil, para su partido de Copa ante Flamengo, ofreció disculpas por sus declaraciones. “Pido disculpas si alguien de Liga o de Liga Pro se sintió afectado por lo que dije. No quise afectar a una gran institución”.