Los ocho clubes ponen en juego su temporada en los ‘playoffs’

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Siete clubes de la Serie A tienen confirmado su cupo en los ‘playoffs’. En la última fecha, que se jugará entre este 2 y 3 de noviembre del 2019, se definirán las posiciones y se conocerá el último clasificado, según lo establecido por el reglamento de la LigaPro.

Una de las ventajas de terminar entre los cuatro primeros, después de jugar las 30 fechas, será cerrar de local los partidos de vuelta. Esto se aplicará en los cuartos de final, semifinales y en las finales.



Así lo establece el artículo 10 del Reglamento de Competiciones aprobado en el inicio de la temporada por el Consejo de Presidentes.



Esta normativa determina que el gol de visitante no tendrá ninguna influencia. En caso de igualdad en el marcador, después de los 180 minutos, se clasificará el equipo mejor ubicado en la tabla acumulada del todos contra todos.



Sin embargo, esto no se aplicará en las dos finales. El artículo 13 del Reglamento de Competiciones (capítulo II del sistema de campeonato) impone otro criterio.



“En caso de igualdad de puntos y goles a favor al término del partido de vuelta por la final, se definirá al ganador por la definición de tiros desde el punto penal, conforme a lo estipulado por la FIFA. No habrá, en consecuencia, tiempo extra”, establece el reglamento de la LigaPro.



Con estas reglas, está previsto que los partidos de ida de los ‘playoffs’ se jueguen entre el 23 y 24 de noviembre. Las revanchas serán el miércoles 27.



Los clubes tendrán dos semanas para su preparación. Aún falta conocer el octavo clasificado, que saldrá entre Emelec y El Nacional. El ‘Bombillo’ tiene la primera opción de entrar sin depender de otros resultados. Mañana, 2 de noviembre, jugará contra Mushuc Runa, en el estadio Capwell.



Así, con este sistema, se busca al primer monarca del torneo nacional administrado por una nueva organización.



Es el primer año que se prueba esta modalidad de campeonato. “Este formato permite que Macará, Independiente, Universidad Católica, equipos que no son tradicionalmente favoritos, entren a pelear por el título. Macará ha sido el mejor del año, pero si es eliminado en los cuartos de final, todos coincidirán en decir que es un sistema injusto”, dijo Santiago Escobar, DT de la Católica.



Los clubes tratarán de jugar amistosos para no perder ritmo futbolístico. Por ejemplo, Macará, el líder de la tabla, tendrá un partido contra la Selección de Ecuador Sub 23.



Universidad Católica no descarta buscar algún rival y se ajustará la agenda para que el plantel tenga al menos un día de descanso en la semana.



El ‘Sachi’ Escobar está convencido que los duelos de ‘play­offs’ serán emocionantes, con un nivel equilibrado desde la parte futbolística y sin margen para cometer errores.



¿Los cuerpos técnicos y los futbolistas hacen cálculos para escoger rivales? Escobar y Gabriel Schürrer, entrenador de Aucas, responden con un contundente: ‘no’. Ambos aclaran que no especulan con resultados para escoger rivales en el cruce entre los cuatro primeros y los cuatro siguientes en la tabla de posiciones.



“No podemos darnos el lujo de seleccionar a los equipos. Es nuestra obligación salir a ganar y después se prepararán los dos partidos de ida y vuelta. Cada equipo llegará con diferente rendimiento a las finales”, dijo Schürrer.



Otros clubes, como Liga de Quito, Emelec y Barcelona tendrán dos o tres días de descanso después de la fecha del fin de semana. Luego comenzarán a preparar a sus planteles para la instancia más decisiva de la temporada.