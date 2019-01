Un club inglés suspenderá de por vida a hinchas con comportamientos racistas

LEA TAMBIÉN

El club inglés Millwall, de segunda división, declaró en un video que suspenderá de por vida a sus aficionados que tuvieron comportamientos racistas durante la victoria contra el Everton el sábado pasado, mientras que la federación lanzó su propia investigación.

El equipo batió al Everton en FA Cup 3-2 en su estadio del sur de Londres, pero la fiesta se vio estropeada por algunos de sus aficionados. Un video en el que provocan a los aficionados rivales entonando cánticos racistas circuló en las redes sociales.



“El Millwall está muy decepcionado por un video que circula en el que se escuchan cantos racistas durante la victoria contra Everton el sábado”, declaró el club en un comunicado.



“El club, como es habitual en este tipo de incidentes, va a trabajar con las autoridades competentes durante la investigación e intentar identificar a los individuos implicados. Toda persona reconocida culpable de tales hechos será suspendida de por vida de nuestro estadio”, añade.



Al mismo tiempo, Everton pidió a sus aficionados que hubieran podido ser testigos del incidente que se manifiesten.



La violencia de los aficionados del Millwall se hizo conocida en los años 1970 y 1980. Las vivas críticas que recibieron están en el origen del himno no oficial del club, “No one likes us, we don't care” ('Nadie nos quiere, pero nos trae sin cuidado') .



Como si eso fuera poco, en redes sociales también circulan videos de peleas entre hinchas de ambos clubes.

