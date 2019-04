El City vuelve al liderato de la Premier al ganar el derbi aplazado de Mánchester

LEA TAMBIÉN

El Manchester City recuperó este miércoles el liderato de la Premier League a falta de tres jornadas tras llevarse el derbi de Mánchester en Old Trafford ante el United (2-0), en un partido que había sido aplazado en la 31ª fecha del campeonato.

El portugués Bernardo Silva (54) y el alemán Leroy Sané (66) fueron los goleadores de su equipo y los encargados de descoser al Manchester United en la segunda parte.



A falta de tres partidos para que acabe la temporada, el City es líder en solitario con 89 puntos, uno por encima del Liverpool y ya sin citas atrasadas, con los dos equipos con el mismo número de partidos disputados.



A los 'Citizens' les queda enfrentarse a Burnley (15º), Leicester (10º) y Brighton (17º), mientras que el Liverpool se medirá a Huddersfield (20º) , Newcastle (13º) y Wolverhampton (7º) para intentar volver a coronarse como campeón de Inglaterra por primera vez desde 1990.

Por su parte, el Manchester United se mantiene en la sexta plaza con 64 puntos, a tres de su rival del domingo, el Chelsea (4º), a quien necesita ganar si no quiere quedar fuera de la próxima Liga de Campeones.



En el otro partido de este miércoles, el Arsenal salió escaldado de su visita al Molineux Stadium de Wolverhampton al encajar un sorprendente 3-1.



Ruben Neves (28) , Matt Doherty (37) y Diogo Jota (45+2) fueron los goleadores del conjunto entrenado por el portugués Nuno Espírito Santo, que se aúpa a la séptima posición con 51 puntos, a trece de los 'Red Devils'. Sokratis Papastathopoulos (80) marcó la diana 'gunner'.



El Arsenal no aprovechó el empate (2-2) del Chelsea el lunes contra el Burnley y se queda estancado en la quinta posición con 66 puntos, a uno de los de Maurizio Sarri y dos por encima del United.



Los de Emery visitan el domingo al Leicester y no pueden fallar para que no se les escape, tal vez definitivamente, el tren de la 'Champions' pocos días antes de la ida de las semifinales de la Europa League contra el Valencia.