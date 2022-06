Ciclistas ecuatorianos con riesgo de no viajar a Bolivarianos por paro nacional

Santiago Montenegro, ganador de la montaña en la Vuelta a Colombia, es uno de los ciclistas que podría perder el vuelo a los Bolivarianos. Foto de David Herdoiza, de Piñón a Fondo, de la cuenta Twitter @sherdoiza

Redacción Deportes

En la Federación Ecuatoriana de Ciclismo (FEC) hay preocupación porque al menos nueve seleccionados corren el riesgo de no poder viajar a Colombia, para participar en los Juegos Bolivarianos Valledupar 2022. Esto, porque no pueden movilizarse a Quito ni a Guayaquil para sus vuelos en el contexto del paro nacional.

“Nuestra Selección se encuentra sin posibilidad de salir a representarnos en los Bolivarianos. Tienen vuelo el día de mañana (21 de junio del 2022) por la noche, y no tienen posibilidad de moverse a los aeropuertos de Guayaquil y Quito respectivamente”, publicó Santiago Rosero, presidente de la FEC, en la red social Twitter este 20 de junio del 2022.

Consultado por este Diario, Rosero confirmó que ocho ciclistas deben tomar el vuelo en Quito y uno en Guayaquil el 21 de junio.

Los deportistas no tienen cómo movilizarse por los distintos cierres viales con motivo del paro nacional, que este 20 de junio llegó a su octavo día en Ecuador.

Uno de los deportistas que podría perder el vuelo es Santiago Montenegro, reciente campeón de la clasificación de la montaña en la Vuelta a Colombia.

El deportista publicó en Facebook que “las cosas no van bien”.

“Les cuento que las cosas no van bien. El auto de mi equipo que traía mis bicicletas (CRI y Ruta) de lo que fue la Vuelta a Colombia nunca pudo pasar de la Ciudad Blanca por las paralizaciones y el cierre de vías. De mi lado he cumplido con mi recuperación activa haciendo bici de montaña, estoy listo para retomar mis estrenos con la ‘Cabrá’ y la Gios pero parece que no nos van a llegar para este viaje”, publicó Montenegro.

“Que difícil situación nos toca vivir a los deportistas quienes deberíamos estar abordando el vuelo el día de mañana a las 23:00. Deseen suerte a esta selección para poder brindarle un éxito más al país”, añadió el ciclista en Facebook.

Ante la denuncia, el ciclista profesional Jhonatan Narváez también se refirió al tema en sus redes sociales. Lo hizo con un comentario y al reenviar el tuit del comunicado oficial emitido por la FEC.

“Tantos sueños y horas de entrenamiento no pueden quedarse en vano! Mis compañeros ciclistas no forman parte de este problema, solo quieren ir a correr. Qué pena lo que estamos viviendo en nuestro país! Los Juegos Bolivarianos Valledupar 2022 se realizarán del 24 de junio al 5 de julio del 2022”, publicó Narváez, deportista del Ineos Grenadiers

259 tricolores en Bolivarianos

Ecuador estará representado por 259 deportistas en los Juegos Bolivarianos Valledupar, en Colombia, que empezarán el 24 de junio del 2022.

La pesista Alexandra Escobar y el boxeador Gerlon Congo fueron designados como los abanderados de la delegación, conformada por 139 hombres y 120 mujeres.

Los abanderados recibieron el pabellón nacional con el que encabezarán la delegación en el desfile inaugural. La ceremonia de abanderamiento se realizó en Guayaquil, el 17 de junio del 2022.

El equipo competirá en 26 disciplinas, en unos Juegos con la presencia de representantes de Bolivia, Chile, El Salvador, Guatemala, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Venezuela, Colombia y Ecuador.