Alivio y alegría en el pelotón con las nuevas fechas del Tour de Francia 

El anuncio oficial realizado este miércoles 15 de abril del 2020 sobre el aplazamiento dos meses del Tour de Francia, que se disputaría del 29 de agosto al 20 de septiembre, permitió respirar aliviado al pelotón, que llegó a temerse incluso una cancelación por la pandemia del nuevo coronavirus.

El vigente campeón del Tour, el colombiano Egan Bernal, destacó que ahora debe adaptar su preparación para llegar en forma a las nuevas fechas y aspirar a defender su corona.



“Nos quedan cuatro meses y medio para llegar de nuevo al 100% de forma, es hora de replantear todo el entrenamiento de nuevo e iniciar con más motivación que nunca para llegar a esta fecha con el mejor estado de forma” , escribió el 'Joven Maravilla' en su cuenta en Instagram.



“Es una gran noticia”, estimó por su parte otro de los protagonistas del pasado año en la 'Grande Boucle', el francés Julian Alaphilippe, en declaraciones a France Télévisions, después de la intervención del director del Tour, Christian Prudhomme.



El Tour debía comenzar a finales de junio, pero hasta al menos mediados de julio Francia no tiene pensado levantar el veto a las grandes aglomeraciones de público, según anunció el lunes el presidente de la República, Emmanuel Macron.



“Supone una gran alegría. ¡Ya comenzaba a perder la esperanza!”, admitió Alaphilippe.



“Yo respeto el confinamiento, me entreno en interior pero ya comienza a hacerse largo. Estoy deseando volver a salir y retomar una vida normal”, añadió el corredor galo, que habló de la “enorme motivación” que la confirmación de unas nuevas fechas supone para él.

Otros corredores de referencia del pelotón también sonrieron ante el anuncio de los responsables del evento (Amaury Sport Organisation, ASO) .



“Es una noticia que muchos de nosotros esperábamos”, aseguró el británico Chris Froome, cuatro veces campeón del Tour de Francia que estima que esto da “un poco de luz al final del túnel”.



“La carrera ciclista no es lo más importante actualmente”, puntualizó Froome, aclarando que su alegría no le hace olvidar el drama sanitario que vive el mundo.



“Necesitábamos una fecha para recuperar la motivación en el día a día”, reconoció por su parte el campeón europeo, el italiano Elia Viviani. “La dificultad en el momento actual era la incertidumbre sobre esta temporada de 2020. No sabíamos para qué entrenarnos, cuáles eran nuestros objetivos”, señaló el francés Guillaume Martin.

“Oxígeno”

“Vamos por fin a proyectarnos sobre un objetivo, que es inmenso”, subrayó el también francés Lilian Calmejane, agradeciendo a los organizadores del Tour y al gobierno de su país su trabajo para intentar salvar la carrera más emblemática del ciclismo.



“Habrá quizás algunos espectadores menos, los niños tendrán colegio. Pero el Tour sigue siendo una gran fiesta”, destacó Alaphilippe.



La sensación general de alivio dominaba también entre los responsables de los equipos.



“Lo principal parece salvarse con este Tour, que va a poder disputarse con buenas condiciones”, estimó Vincent Lavenu, del AG2R La Mondiale. “Hay una incertidumbre, relacionada con la pandemia, pero parece que el plazo hasta finales de agosto permitirá tener una cierta igualdad en la Grande Boucle”, destacó.

“Vamos a lograr de un 90 a un 95% de retorno de las inversiones que los patrocinadores esperan”, precisó Lavenu.



Los planes de la Unión Ciclista Internacional (UCI) es que en el calendario de 2020 puedan disputarse al menos las tres grandes rondas por etapas (Tour de Francia, Giro de Italia, Vuelta a España) y los 'Monumentos' (las principales carreras de un día) .



“Es una auténtica bocanada de oxígeno”, señala Cedric Vasseur, patrón del equipo Cofidis. “El anuncio de ASO es una muy buena noticia para la gran familia del ciclismo: los corredores, el cuerpo técnico, los fans, los patrocinadores...” .