El monumento del redondel de El Ciclista ya no no se viste con la 'maglia rosa'

El monumento del redondel de El Ciclista volvió a sus colores tradicionales, después de haberse vestido de rosa durante un mes en honor a Richard Carapaz. La escultura, ubicada en el norte de Quito, fue parte de los festejos por el histórico triunfo del carchense en el Giro de Italia 2019.

El monumento se vistió con la 'maglia rosa', que es la prenda que identifica al líder del afamado Giro de Italia, una de las principales pruebas del ciclismo de ruta en el mundo. Con esa tonalidad estuvo desde el 31 de mayo del 2019 cuando el deportista de 26 años aún pedaleaba por las carreteras italianas y buscaba el triunfo que finalmente se consolidó el domingo 2 de junio del 2019.



La 'Locomotora del Carchi', del Movistar Team, lideró la carrera desde el sábado 25 de mayo del 2019, día que se colocó la 'maglia rosa' y que no la soltó hasta su triunfo final el domingo 2 de junio. La prueba, que llegó a su edición 102, fue de 21 etapas.



La victoria de Carapaz es uno de los grandes hitos del deporte ecuatoriano y por eso, entre los múltiples actos que organizaron empresas publicas y privadas, estuvo también la adecuación del monumento. Otros lugares emblemáticos de Quito y de otras ciudades, como por ejemplo la Virgen de El Panecillo, también fueron parte de los homenajes.

Cuando el deportista retornó el pasado 10 de junio, se mostró agradecido por el apoyo de los aficionados y pidió, sobre todo, más respeto para las personas que transitan sobre bicicletas. "Este tipo de recibimientos es algo que no me lo esperaba, pero el mejor regalo que me podría dar el Ecuador es que, cuando vaya en la carretera, respeten al ciclista”, dijo el deportista.

El Ciclista ya no viste de rosa pic.twitter.com/gYcO24g7cq — Adriana Bermeo V. (@adribermeo) 30 de junio de 2019



Por estos días 'Richie' se ejercita en las carreteras del norte del país, cercanas a la frontera con Colombia. Incluso, en su provincia, se alista la Clásica Richard Carapaz entre el 12 y el 14 de julio del 2019. Será la tercera edición de ese reto.