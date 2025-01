Richard Carapaz, el ciclista ecuatoriano que ha cautivado a los aficionados al ciclismo con sus impresionantes logros, se prepara para su regreso al Giro de Italia en 2025.

A falta de confirmación oficial, páginas especializadas en ciclismo dan por hecho que Carapaz competirá en el Giro de Italia, desde el próximo 9 de mayo.

La primera participación de Richard Carapaz en el Giro de Italia fue en 2018, cuando se presentó como una promesa del ciclismo latinoamericano en el Movistar Team.

Aquel año, Carapaz demostró su capacidad para estar en la pelea, consolidándose como uno de los jóvenes talentos a seguir. Finalizó en el cuarto lugar, a 1:13 segundos del podio.

El gran momento de Richie’ llegó en el 2019, cuando hizo historia al ganar el Giro de Italia.

Su victoria fue un hito no solo para Ecuador, sino para todo el ciclismo latinoamericano y lo consolidó una estrella del deporte del pedal.

En el 2022, con el equipo Ineos, Carapaz llegó como favorito y logró su segundo podio en el Giro, quedando en el segundo lugar, a 1:18 minutos del australiano Jai Hindley.

En el 2025 se espera que ‘Richie’ vuelva a ser protagonista en la ‘Corsa Rosa’. Esta vez correrá por el EF Education-EasyPost.

Con la vista puesta en 2025, Carapaz llega con más experiencia y ambición. A sus 31 años, la ‘Locomotora del Carchi’ llegará como uno de los favoritos.

El Giro de Italia empezará el 9 de mayo y se extenderá hasta el 1 de junio. En medio de la carrera el ecuatoriano cumplirá 32 años. ‘Richie’ nació el 29 de mayo de 1993.

🗺️ This is the route of the 2025 Giro d'Italia!👇



🗺️ Questo è il Giro d'Italia 2025!👇#GirodItalia pic.twitter.com/cVT1Msio3u