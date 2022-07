Pogacar promete pelea en la crono del Tour de Francia

Jonas Vingegaard (izq.), del Jumbo Visma, y Tadej Pogacar del UAE Team Emirates en el Tour de Francia 2022. Foto: EFE

Agencia EFE

El esloveno Tadej Pogacar, segundo de la general del Tour de Francia, aseguró que peleará por sumar en la crono de este sábado 23 de julio del 2022 su cuarta victoria en la ronda gala, aunque reconoció que ya ha gastado mucha energía.

"He vivido un Tour muy duro y la contrarreloj es difícil. No sé de lo que seré capaz, pero lo voy a dar todo", señaló el ciclista del UAE.

Pogacar indicó que ha hecho en dos ocasiones el reconocimiento del recorrido de mañana: "Es difícil y el firme no deja mucho rendimiento. Pero será una crono rápida, con dos pequeñas cotas al final. No espero que haya grandes sorpresas, pero nunca se sabe".

Pogacar consideró "aburrida" la primera parte de la etapa de este viernes y "más divertida al final".

El esloveno incluso trató de hacer un ataque en el Tour de Francia, pero señaló que "no fue en serio que sabia que no saldría adelante".

Aseguró que no siente consecuencias de la caída que sufrió bajando un puerto este jueves: "Las dos primeras horas después de la caída me dolía, pero luego ya no. Creo que las heridas no son muy profundas y que no hay ningún músculo afectado".

Laporte ganó la etapa 19 del Tour de Francia

En la etapa 19 del Tour de Francia, el 22 de julio del 2022, la ganó el francés Christophe Laporte (Jumbo Visma) tras imponerse en un reducido esprint en la etapa disputada entre Castelnau Magnoac y Cahors, de 188,3 km, en la que mantuvo el jersey amarillo el danés Jonas Vingegaard.

Laporte, de 29 años, fue el más listo en un final desordenado que evitó el esprint masivo. El galo se unió a un trío de escapados que estaban cerca de meta, arrancó de lejos y se llevó su primera victoria en el Tour de Francia, cortando una racha de un año sin victorias francesas en su carrera.

El último en levantar los brazos fue Alaphilippe, en la primera jornada del Tour 2021. Laporte se impuso con claridad llegando lanzado desde atrás, con el pelotón hecho un lío, un segundo delante del belga Jasper Philipsen, del italiano Alberto Dainese (DSM) y de Pogacar, quien entró a la disputa por velocidad.

El desorden final produjo cortes en el pelotón en la etapa 19 del Tour de Francia. Rezagado se quedó el líder, Jonas Vingeggard, quien regaló 5 segundos a Pogacar, el mismo tiempo que a Nairo Quintana y Geraint Thomas. Eso no supuso cambios en la general.

El danés, antiguo empleado en un almacén de pescadería y admirador de Alberto Contador, afrontará la crono del sábado con 3:21 minutos sobre Pogacar y 8 minutos respecto a Thomas.