Hinchas de Aucas alientan a su equipo ante Emelec

Hinchas de Aucas ingresando al estadio Gonzalo Pozo. Foto: Carlos Noriega/El Comercio

Redacción Bendito Fútbol

Aucas y Emelec protagonizan el partido más importante de la décima fecha, este 11 de septiembre de 2022. El estadio Gonzalo Pozo se pinto de amarillo para recibir a los hinchas orientales.

Desde el sábado 10 de septiembre, largas filas de personas en las afueras del estadio Gonzalo Pozo Ripalda fueron visualizadas, hinchas del ‘Papá’ no querían perderse del partido. Este domingo se evidenció cuando con varias horas de antelación los fanáticos ya se encontraban en el escenario deportivo.

Gente de la tercera edad, adultos, jóvenes y niños ingresaron al estadio, con la ilusión de que este 2022, su equipo puede ser campeón y conseguir su primera clasificación a la Copa Libertadores.

Gran optimismo entre los hinchas de Aucas, antes de enfrentar a Emelec. Foto: Carlos Noriega/El Comercio

Importancia del duelo

Aucas y Emelec son los líderes de la segunda etapa de la LigaPro. En la fecha 10, los dos clubes se enfrentarán y el duelo puede ser definitivo para la etapa y sus aspiraciones de llegar a la final.

El Aucas, con 21 puntos y nueve fechas invicto bajo la dirección técnica del venezolano César Farías, se perfila como favorito, pero Emelec, que tiene 16 puntos y un encuentro pendiente ante Deportivo Cuenca, sabe que, si no gana, prácticamente echará por la borda el trabajo de la actual temporada.

Buen número de aficionados de Aucas, antes del inicio del duelo ante Emelec. Foto: Carlos Noriega/El Comercio

Bajas sensibles

Ambos clubes presentan una baja importante para el partido del domingo. Por el lado del Aucas, el defensor Ricardo Adé no estará disponible debido a que presentó un dolor muscular en los entrenamientos del jueves 8 de septiembre.

Mientras que Emelec no contará con uno de sus mejores jugadores en ofensiva. El colombiano Alexis Zapata no podrá jugar, ya que no pudo recuperarse a tiempo de unas molestias en su rodilla.