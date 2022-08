Groves ganó la undécima etapa de La Vuelta. Carapaz llegó con el grupo

Fue un sprint de lujo, que terminó con el australiano Kaden Groves como ganador de la undécima etapa de La Vuelta a España. El ecuatoriano Richard Carapaz llegó con el grupo.

Groves cronometró 5:03:14 y bonificó tres segundos para la general. Carapaz y Jonathan Caicedo finalizaron la competencia a 15 segundos del australiano.

Después de un día de descanso y de la prueba de la cronometrada, este 31 de agosto se cumplió con un recorrido plano de 191,2 kilómetros, que se inició en El Pozo Alimentación y finalizó en Cabo de Gata.

Se esperaba que el viento sea uno de los principales obstáculos a superar por parte de los deportistas, sin embargo, a esas condiciones se sumó un fuerte golpe de calor. Según reportes, en la meta se registraba una temperatura de 36 grados centígrados.

