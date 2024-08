Esther Galarza (Pato Bike BMC Team) abrió el jueves 22 de agosto de 2024, un nuevo debate en Ecuador en la que involucró a las autoridades de la Federación Ecuatoriana de Ciclismo (FEC)

Las declaraciones de Esther Galarza se dieron una vez que ganó la tercera etapa de la novena edición de la Vuelta a Colombia Femenina, en la que es la líder, a falta de dos etapas de su cierre.

Galarza acusó directamente a las autoridades gubernamentales del país y de las FEC por el poco o nulo apoyo que recibe como deportista de élite, por lo que el triunfo en Colombia se lo dedicó a “ella mismo”.

El viernes 24 llegó la respuesta de la FEC a través de un comunicado que colgó en sus redes sociales, en donde desmiente lo dicho por la ciclista que en el 2023 supo ganar la Vuelta a Ecuador Femenina.

La FEC aseguró que “desde el año 2014 la referida ciclista ha recibido para su preparación y competencias la cantidad de 36 883 01 dólares“.

Agregaron que Galarza pudo participar en los Juegos Olímpicos de la Juventud Nanjing 2014 y en varios campeonatos panamericanos de ruta, en donde cubrieron pasajes aéreos, alimentación, hospedaje, movilización interna, entre otros.

La réplica de la ciclista llegó inmediatamente en su cuenta de Instagram, donde aseguró que todo “no recibió ese dinero” y espera que lo demuestren.

Las explosivas declaraciones de Esther Galarza

Consultado sobre a quien le dedica el triunfo, Galarza fue tajante en mencionar que a “ella mismo”, porque en Ecuador las puertas han estado cerradas todo el tiempo para impulsar su carrera.

“En Ecuador (las autoridades) no apoyan. A uno lo hacen perder tiempo, dinero y luego quieren

recibir toda la gloria y todos los méritos. Así no son las cosas”, expresó la ciclista de 30 años de edad.

Respecto a su negativa a integrar las selecciones de Ecuador, mencionó que en una de las características del país es “hacer mal las cosas”, poniendo como ejemplo a Richard Carapaz, campeón olímpico en Tokio 2020, que no pudo defender su medalla en París 2024 por una decisión de la Federación Ecuatoriana de Ciclismo (FEC), por lo que ella perdió el interés.

Recalcó que los ciclistas ecuatorianos, hombres y mujeres que participan en el UCI WorldTour,

se debe a la formación que han hecho en Colombia, considera una de las potencias en este deporte.

“No tengo que agradecerle nada a Ecuador. Es por eso que me dedico esta victoria a mí misma, porque de las personas que he recibido apoyo las cuento con los dedos de una mano y me sobran”, dijo con la voz entrecortada.

Finalmente, apuntó contra las autoridades de la FEC y entidades públicas que nunca le han dado “ni una gota de agua” en el proceso de preparación para las competencias en las que representa al país.

La cuarta etapa se correrá entre Valledupar y Pueblo Bello, municipio de la región norte del departamento de César, ubicado en las montañas de la Sierra Nevada de Santa Marta, para completar 121.2 kilómetros.

La quinta y última etapa tendrá una contrarreloj individual de 28.1 kilómetros con salida y llegada en la Gobernación del César en Valledupar.

