El ciclista Finlay Tarling muere a los 19 años tras un accidente en la Volta a Portugal

Finlay Tarling, ciclista británico de 19 años del NSN Development, falleció este viernes 14 de agosto del 2026 tras sufrir un grave accidente durante la octava etapa de la Volta a Portugal, una tragedia que obligó a suspender la jornada y puso en duda la continuidad de la competición.

Finlay Tarling muere en la Volta a Portugal

La organización de la prueba confirmó la muerte de Tarling y decidió cancelar la ceremonia del podio “en señal de respeto y duelo”. El accidente ocurrió cuando faltaban aproximadamente 20 kilómetros para la llegada.

Según informó el canal portugués RTP, el ciclista sufrió una colisión frontal con un vehículo ajeno a la carrera que circulaba en sentido contrario. El mayor Tiago Machado, de la Guardia Nacional Republicana (GNR), confirmó posteriormente que se produjo una colisión entre Tarling y un vehículo ligero.

Las autoridades portuguesas investigan las circunstancias y las causas del accidente

La tragedia también generó incertidumbre sobre la continuidad de la 87.ª Volta a Portugal. Ezequiel Mosquera, director de la prueba, señaló que todavía no existía un plan para decidir si la carrera continuaría. En contraste, Cândido Barbosa, presidente de la Federación Portuguesa de Ciclismo, afirmó que “la carrera tendrá que continuar” y pidió fortaleza a los corredores para afrontar las dos jornadas restantes.

El presidente de Portugal, António José Seguro, expresó su “profundo pesar” por la muerte del ciclista, mientras que el primer ministro Luís Montenegro envió sus condolencias a la familia, al equipo y al pelotón.

Tarling nació el 2 de octubre de 2006 y se incorporó a la cantera de NSN en 2025. La Volta a Portugal era la primera gran prueba de su carrera. En la competición había destacado especialmente en las contrarrelojes: fue undécimo en el prólogo y decimoquinto en la quinta etapa.

El joven corredor era además el hermano menor de Josh Tarling, ciclista del equipo Netcompany INEOS.

Con información de EFE