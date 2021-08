Carapaz llegó en el puesto 26, Storer ganó la etapa 7 y Roglic sigue líder en la Vuelta

El ciclista australiano Michael Storer (DSM) ha sido el vencedor en solitario de la séptima etapa de la Vuelta a España, disputada entre Gandía y el Balcón de Alicante, de 152 kilómetros., en la que el esloveno Primoz Roglic (Jumbo Visma) mantuvo el jersey de líder. El ecuatoriano Richard Carapaz, de Ineos, llegó en el puesto 26 a 04:03 del ganador de la etapa en la Vuelta a España.

Storer, que atacó a 4 kilómetros de meta, entró en solitario con un tiempo de 4h.10.12, aventajó en 22 segundos al español Carlos Verona (Movistar)y en 1.01 minutos al ruso Pavel Sivakov (Ineos), segundo y tercero respectivamente.

El grupo de favoritos con Primoz Roglic, Adam Yates, Enric Mas y Egan Bernal cruzó la meta a 3.33 minutos. En la clasificación general, Carapaz perdió 30 segundos con relación al líder Roglic, pero escaló dos puestos.



En la clasificación general se mantuvo Roglic al frente con una ventaja de 8 segundos sobre el austríaco Felix Grossschartner (Bora-Hansgrohe) y 25 sobre el español Enric Mas (Movistar). La jornada estuvo marcada por una caída que obligó a la retirada al español Alejandro Valverde, entonces cuarto de la general. El murciano sufrió el accidente en el Puerto del Collao, a uos 42 km de meta.

Etapa 7 – Stage 7 | #LaVuelta21



🇪🇸 Vive el último kilómetro de la victoria del australiano @mjstorer_au en el Balcón de Alicante gracias a @CarrefourES

🇬🇧 Live the last km. of Michael Storer's victory thanks to @CarrefourES#CarrefourConLaVuelta pic.twitter.com/BZOykZXZ2o