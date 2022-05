Carapaz sube al segundo lugar del Giro de Italia al final de la etapa 11

El ciclista ecuatoriano Richard Carapaz se adueñó de tres segundos de bonificación, en la etapa 11 del Giro de Italia, con lo que subió al segundo lugar en la clasificación general.

Este 18 de mayo del 2022, el líder de la carrera sigue siendo el español Juan Pedro López. Luego, igualados a 12 segundos están Carapaz y el portugués Joao Almeida. Así, ‘Richie’ subió dos puestos en el Giro.

Al inicio de esta jornada el carchense estaba en el cuarto lugar, a 15 segundos del líder. No obstante, al cruzar primero en el esprint intermedio (un tramo bonificado) Carapaz se adueñó de tres segundos a su favor y con eso superó en la clasificación al francés Romain Bardet, quien estaba tercero a 14 segundos de López. Ahora, Bardet es el cuarto de la general.

🔥 RICHARD CARAPAZ IS ON FIRE!



At the intermediate sprint in San Giovanni in Persiceto, @RichardCarapazM 🇪🇨 crossed first, taking a 3-second bonus!#Giro @INEOSGrenadiers pic.twitter.com/o4WUtbZ3TL