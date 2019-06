Richard Carapaz ascendió a la categoría Élite del PAR y Glenda Morejón sigue en Reserva

LEA TAMBIÉN

Neisi Dajomes, Alexandra Escobar, Samantha Arévalo, Poleth Mendes y Damián Carcelén son los seleccionados que están en la máxima categoría del Plan de Alto Rendimiento (PAR), denominada Tokio 2020. Ellos reciben cada mes UDS 2 758; es decir, siete salarios básicos unificados.

En la actualidad, son 348 beneficiados de 27 disciplinas convencionales y cuatro con discapacidad. A la categoría Tokio 2020 se suman otras seis: Élite, Alto Nivel, Avanzado, Desarrollo, Reserva y Talento, cuyos aportes mensuales de parte de la Secretaría del Deporte son de 6, 5, 3, 2, 1,5 y 1 salario básico unificado, en ese orden.



Dajomes y Escobar (pesistas), así como Arévalo (nadadora) son deportistas convencionales; mientras Mendes y Carcelén (atletas) pertenecen al grupo con discapacidad. Ellos, por sus resultados mundiales, son los más opcionados para alcanzar medallas en los Juegos Olímpicos y Paralímpicos del 2020 en Tokio, Japón.



En la categoría Élite están 13 seleccionados y reciben USD 2 364 al mes. Allí aparece el ciclista Richard Carapaz, reciente ganador del Giro de Italia. Ese éxito le permitió ascender a la Élite, el 3 de junio del 2019. Desde hace un año estaba en la categoría Avanzado (recibía USD 1 182). Antes tenía apoyo económico únicamente para ciertos torneos internacionales.



Otros integrantes de la Élite son Alfredo Campo (biciccrós), Jorge Bolaños (patinaje), Lenin Preciado, Jacqueline Factos y Valeria Echever (karate), y Andrés Chocho (marcha), deportistas convencionales. Además están Stalin Mosquera, Darwin Castro, Sebastián Rosero, Jordi Congo y Anaís Lara (atletismo), y Andrés Vásquez (tenis), con discapacidad.



Entre otros deportistas recategorizados están Jefferson Cepeda (ciclismo), Romina Miranda (bicicrós), Lissete Antes y Mayerly Caicedo (lucha), Steven Morocho (judo) y Luiba Zaldívar (atleta). En la tercera reunión del Comité Ejecutivo del PAR, realizada el pasado 3 de junio, se incluyeron a 28 nuevos integrantes y se mantienen 36 deportistas con discapacidad.

Glenda Morejon junto a su entrenador Giovan Delgado en una de las prácticas en Ibarra. Foto: Diego Pallero / EL COMERCIO



Glenda Morejón, quien el pasado 8 de junio tuvo un histórico debut en la prueba de 20 km en La Coruña, España, está en la categoría Reserva. Ella, a su retorno de la competencia, pidió una recategorización y aquello se concretará recién en agosto próximo, en la cuarta reunión del año Comité Ejecutivo del PAR.



En La Coruña, la imbabureña batió el récord mundial Sub 20, hizo la mejor marca del año en 20 km y pulverizó todos los ‘récords’ sudamericanos. Aparte registró la marca para el Mundial de este año en Doha y para los Juegos Olímpicos del 2020 en Tokio.



La andarina de 19 años es campeona mundial Sub 18 (5 000 m), subcampeona y tercera a escala mundial en la categoría Sub 20 (10 000 m), éxitos obtenidos entre el 2017 y 2018. Ella recibe una beca mensual de USD 591. En esa categoría también está el marchista Óscar Patín, campeón de los Juegos Olímpicos de la Juventud 2018.



Según Andrea Sotomayor, secretaria del Deporte, los seleccionados del Plan de Alto Rendimiento son evaluados, en la actualidad, cada dos meses de acuerdo con sus logros y proyección. “En el plan anterior los deportistas eran evaluados anualmente”. El presupuesto de este año es de USD 12 millones para eventos clasificatorios y de preparación.