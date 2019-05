El primer reto de Richard ­Carapaz es la contrarreloj en el Giro de Italia

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Confianza y seguridad exudó el viernes 10 de mayo del 2019 Richard Carapaz, en última comunicación pública antes del Giro de Italia. “Háganle saber al pueblo ecuatoriano, que haré mi mayor esfuerzo para que todo salga bien”, dijo desde Bolonia el carchense, de 25 años, que este sábado 11 de mayo inicia su participación en una de las tres competencias más importantes del ciclismo profesional.

Dijo que está en buena forma, que se siente muy bien preparado para este reto de 21 días y 3 576 km y que no se presiona por mejorar el cuarto lugar del 2018. “Cuento con un buen equipo, que nos va a respaldar a Mikel Landa (el otro líder del Movistar Team) y a mí”.



Se siente emocionado por la presencia de Jonathan Caicedo y Jhonatan Narváez en el Giro, un hecho sin precedentes para el ciclismo nacional. Los tres se formaron y crecieron juntos en las carreteras del Carchi. “Me emociona. Esperemos que vengan muchos más”.



No está preocupado por las tres etapas contrarreloj del Giro de este año. No son su especialidad, porque sus destrezas las exhibe en los ascensos a las montañas, pero dijo que se ha preparado para ellas.



“Sé que no son mi fuerte, pero de ellas depende que pueda estar en la pelea por el título. Si pierdo dos minutos o un minuto, será una ganancia para mí”, reconoció en declaraciones realizadas al Movistar Comunicaciones. “La segunda mitad de carrera me gusta mucho”.

🏆 Richard Carapaz, bicampeón de la #VueltaAsturias 🏆



Respaldado a las mil maravillas por un Movistar Team muy sólido camino del #Giro, la Locomotora del Carchi repite su doble éxito de 2018, con etapa (ayer en Cangas) y general (hoy en Oviedo). #RodamosJuntos 💙 pic.twitter.com/f29bj3CTxz — Movistar Team (@Movistar_Team) 5 de mayo de 2019



Hoy, a las 10:24 (hora de Ecuador), Carapaz estará en la línea de partida para cubrir los 8 km en la contrarreloj individual de la primera etapa del Giro.



A las 10:54 comenzará su primer Giro el ciclista de Sucumbíos, Jhonatan Narváez. “Ayer era un sueño y hoy es una realidad. Empieza mi primera gran vuelta”, escribió en redes sociales el ciclista de 22 años, quien correrá con el Ineos Team, antiguo Sky.



Jonathan Caicedo será debutante con el EF Education First. “Es un sueño competir en el Giro. Espero apoyar al equipo y disfrutar cada momento”, declaró.



Charly Wegelius, director deportivo del equipo estadounidense, dijo que Caicedo ha tenido un comienzo de año tranquilo. “Cada vez que corre, se muestra determinante. Aprende rápido y es inteligente. No vamos a presionarlo”. El carchense iniciará a las 11:19.



Los favoritos



Y, si bien la afición ecuatoriana estará pendiente estas tres semanas de sus ciclistas, no dejará de seguir el Giro y a sus favoritos. El histórico Fabio Parra escribió en su cuenta de Twitter que su candidato es Miguel Ángel ‘Supermán’ López. “Estoy convencido de que es el más fuerte. Mucho ánimo y suerte campeón!”, dijo en su publicación el ciclista que fue tercero en el Tour de Francia de 1988.

Mi candidato al título del @giroditalia 2019: Miguel Ángel "Superman" López. Estoy convencido de que es el más fuerte. Mucho ánimo y suerte campeón! pic.twitter.com/MikyunR0co — Fabio Parra (@fabioparracol) 10 de mayo de 2019



‘Supermán’ López, tercero en el Giro del año pasado, tiene un equipo que trabaja para su líder de manera incesante.



Otro colombiano en la lista de favoritos es Esteban Chávez, segundo en la edición del 2016, a 52 segundos del italiano Vincenzo Nibala. Es el líder de su equipo, junto con Simon Yates. De las tres grandes, el Giro es la carrera en la que se siente mejor, por las etapas de altura de la última semana.



El holandés Tom Dumoulin participa en su cuarto Giro de Italia de manera consecutiva. Ganó en el 2017 y fue segundo el año pasado.



El británico Simón Yates, ganador de la Vuelta a España 2018, llega en busca de hacer suyo el Giro. El año pasado fue líder en la primera mitad, luego no pudo soportar la arremetida de Chris Froome, quien se quedó con el título.



No hay que descartar a Primoz Roglic, que viene de ganar el Tour de Romandía, la Tirreno-Adriático y el UAE Tour, y otras cinco victorias parciales.