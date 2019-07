Génesis y Katherine, las primeras galapagueñas en unos Panamericanos

LEA TAMBIÉN

Génesis Lozano y Katherine Cargua serán las primeras galapagueñas en participar en unos Juegos Panamericanos. En las islas no hay velódromo, pero ellas se las ingenian para ser las mejores de Ecuador en las pruebas de velocidad: el año pasado fueron medallistas en el Panamericano Juvenil y esta vez irán en búsqueda de las preseas continentales en Lima 2019.

“Nadie se imaginó que dos deportistas, en una provincia sin velódromo, podría lograr esto. Contamos con una carretera asfaltada, donde nos entrenamos y mejoramos tiempos”, detalla Génesis Lozano, de 19 años.

Tiene 11 años en la práctica del ciclismo. Conforma las selecciones de Ecuador desde que tenía 16 años y sus triunfos más importantes los logró el año pasado, cuando ganó las medallas de oro (en los 500 m contrarreloj y velocidad por equipos) y dos de bronce (keirin y velocidad individual) en el Panamericano Juvenil que se realizó en Bolivia.



“Esos resultados me permitieron conformar la Selección para lo que serán mis primeros Juegos Panamericanos. Estoy muy emocionada, porque iré a competir contra quienes son mis ídolos: Martha Bayona (colombiana) y Lizandra Guerra (cubana), a quienes solo las veía por Internet. Son las campeonas mundiales”.



Génesis toma esta participación como una oportunidad para acumular experiencia, porque a sus 19 años, será la primera ocasión que se enfrente a deportistas mayores y con mucha experiencia en estas competencias. “Pero vamos a tratar de hacer lo mejor que podamos, por ello, desde hace cinco meses vivimos en Quito para entrenarnos en un velódromo. Nuestros registros han mejorado”.

Katherine Cargua es su compañera de selección y a quien conoce desde hace 11 años, cuando empezaron juntas en la escuela de ciclismo de Ricardo Amigo, un entrenador cubano que llegó a Santa Cruz.



Juntas participarán en los Panamericanos en la prueba de velocidad olímpica. “Al ­ciclismo lo considero como un deporte muy divertido, que requiere de mucha habilidad y que te obliga a pensar todo el tiempo. Requiere de concentración”, detalla la deportista de 20 años.



Ella participará en los 200 metros velocidad, keirin y velocidad olímpica. “Me he caído en varias ocasiones, pero de esos tropiezas se aprende. Un ciclista se forma así”.



Conformar la Selección Nacional y representar a Galápagos en un torneo donde estarán selecciones de 42 países le llena de orgullo. “Allá la gente tiene muchas expectativas. Queremos que nos apoyen, que nos envíen sus mensajes de ánimo durante nuestra participación”.

Por esa responsabilidad se entrenan a doble jornada en el velódromo José Luis Recalde, en Quito, con Agustín Lorenzo, entrenador de la Selección. “Extraño a mi familia, mi casa, pero también entendemos que esto lo hacemos para mejorar”.



No forma parte del Plan de Alto Rendimiento, por ello quiere regresar de los Panamericano de Lima con un resultado destacado. “Siempre que estoy en la pista me concentro y solo me digo que sí pudo y todo es posible”.



Génesis no nació en las islas. Llegó a vivir a Galápagos, desde Santo Domingo de los Tsáchilas cuando tenía 8 años, porque la familia entera cambió de residencia por el trabajo de sus padres, Narcisa y Luis. “En Lima, si alguien me pregunta de dónde vengo, les diré de un lugar maravilloso, al que todos deberían visitar antes de morir, como dice el refrán”.



Génesis extraña a sus hermanos Isaías, Andrea y Sebastián, el más pequeño. Katherine nombra con cierta nostalgia a sus padres, Fernando y Rosa, y a sus hermanos Jazmín, Jonathan y Diana. “Pero estoy aquí por ellos, también”.