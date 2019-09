Egan Bernal y Vincenzo Nibali dos bajas ilustres para el Mundial de Ciclismo

LEA TAMBIÉN

El ciclista colombiano Egan Bernal, vencedor del Tour de Francia, y el italiano Vincenzo Nibali no participarán en el Mundial de fondo en carretera que se disputa en Yorkshire el próximo día 29 de septiembre, ambos en “baja forma” para disputar el maillot arcoíris que viste actualmente el español Alejandro Valverde.

Bernal, de 22 años, fue incluido en una lista inicial de ocho pedalistas, pero tras su renuncia la Federación colombiana de la disciplina lo ha sustituido por Carlos Betancur.



“Quiero aclarar que todavía no estoy seguro de ir al Campeonato Mundial este año”, “Estoy entrenando en Colombia para preparar bien el final de la temporada, pero si siento que no estoy en condiciones de representar a mi país de la mejor manera, prefiero que le den la oportunidad a otra persona”,

advirtió Bernal el pasado día 4 de septiembre.



Bernal fue incluso incluido en el equipo por el entrenador Carlos Mario Jaramillo junto a Nairo Quintana, Fernando Gaviria, Álvaro Hodeg, Sebastián Molano, Sebastián Henao, Esteban Chaves y Daniel Martinez.



El ganador del Tour participará el miércoles 18 de septiembre en el Giro della Toscana y también saldrá en la Coppa Sabatini el jueves 19 de septiembre y en el Memorial Marco Pantani el fin de semana.



La gira de Bernal en Italia se ampliará con el Giro dellEmilia, GP Bruno Beghelli, Tre Valli Varesine y Milán-Torino antes de terminar su temporada con Il Lombardia el 12 de octubre.

El italiano Vincenzo Nibali, uno de los favoritos en el Giro 2019. Foto: AFP

Por su parte, Vincenzo Nibali optó por no ser seleccionado para el equipo italiano después de regresar de las carreras canadienses de WorldTour en Québec y Montreal.



El ganador de Tour, Giro y Vuelta considera que no se encuentra en forma. “La camiseta ‘azzurra’ es sagrada para mí, tienes que mostrar respeto. No estoy en plena forma y prefiero que vaya otra persona”.



Italia competirá en el Mundial con el equipo en torno a Matteo Trentin, con Sonny Colbrelli y Diego Ulissi como líderes alternativos.