El italiano Sonny Colbrelli ganó en el Gran Premio Beghelli; Carapaz y Caicedo no terminaron la prueba 

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

El italiano Sonny Colbrelli se impuso al excampeón del mundo español Alejandro Valverde este domingo 6 de octubre del 2019 en el Gran Premio Beghelli, una prueba de 196 km disputada alrededor de Monteveglio en Emilia-Romaña (norte de Italia).

Estos dos corredores formaban parte del grupo de poco más de una veintena que se disputaron la victoria en un esprint reducido.



Tercero en la meta entró el australiano Jack Haig.



Según la clasificación general de la prueba, publicada en la página oficial del evento, los ecuatorianos Richard Carapaz (Movistar Team ) y Jonathan Caicedo (EF), no terminaron la prueba.



Según ese listado, 101 ciclistas cruzaron la meta de manera oficial. El último en hacerlo fue el australiano Lachlan David Morton del EF Education First Pro Cycling Team a 4:29 minutos del ganador.



69 ciclistas no terminaron la carrera.

Clasificación del Gran Premio Beghelli:



1. Sonny Colbrelli (ITA/Bahrain Merida) , los 199 km en 4:35:59 (media: 43,33 km/h)



2. Alejandro Valverde (ESP/Movistar)



3. Jack Haig (AUS/Mitchelton Scott)



4. David Gaudu (FRA/Groupama FDJ)



5. Bauke Mollema (NED/Trek-Segafredo)



6. Guillaume Martin (FRA/Wanty Gobert)