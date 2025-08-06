El Chelsea sigue con su proceso de aligerar la plantilla, que cuenta con 41 jugadores, y ha hecho oficial la venta del centrocampista Kiernan Dewsbury-Hall, de 26 años, al Everton, con el que ha firmado hasta junio de 2030. Este se desempeñaba en el puesto de Moisés Caicedo y era uno de los rivales por la posesión.

“El Everton es uno de los clubes más grandes del país, y creo que el equipo va a tener un futuro brillante. Al final fue una decisión fácil venir aquí y jugar para este club“, declaró el jugador en declaraciones difundidas por su nuevo club.

Dewsbury-Hall llegó al Chelsea en el verano de 2024 y, desde entonces, se ha proclamado campeón de la Liga Conferencia y del Mundial de Clubes.

Esta misma semana, el club londinense eliminó a nueve jugadores de la página web oficial de la plantilla del primer equipo, entre ellos a Raheem Sterling, que la pasada temporada jugó cedido en el Arsenal, Ben Chilwell y Renato Veiga, fichado en el mercado de verano del año pasado.

Axel Disasi, Alfie Gilchrist, Carney Chukwuemeka, Lesley Ugochukwu, Armando Broja y David Datro Fofana son los otros futbolistas que también están en la rampa de salida al no haber sido incluidos en la plantilla.

El Chelsea de Moisés Caicedo también fichó a Stevao

El Chelsea también anunció la contratación del delantero brasileño Estêvão Willian, quien llegó procedente del Palmeiras tras cumplir los 18 años de edad, condición necesaria para formalizar su traspaso a la Premier League.

El fichaje del joven futbolista, que debutó con la selección absoluta de Brasil en septiembre de 2024, se realizó hace 14 meses cuando este todavía tenía 17 años. Sin embargo, y dado que no podía incorporarse oficialmente hasta cumplir la mayoría de edad, tuvo que quedarse un año más en el Palmeiras para poder hacer su sueño realidad.

“Fue un sueño para mí y mi familia (jugar en un gran club europeo) y ahora puedo hacerlo realidad. Los planes y el proyecto del club son lo que nos interesa a mí y a mi familia, y creo que fue la mejor decisión que pudimos tomar“, dijo Estêvão en su primera entrevista a los ‘blues’, mientras reconoció su admiración por el extremo belga Eden Hazard.