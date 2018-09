José Francisco Cevallos se quejó por la fecha en la que se programó el partido diferido de Liga de Quito

LEA TAMBIÉN

Liga de Quito jugará su partido diferido ante Universidad Católica, por la novena fecha, el próximo 3 de octubre del 2018. Esa fecha generó molestia en el titular de Barcelona SC, José Francisco Cevallos.

"Ese partido debió jugarse ayer (26 de septiembre), porque el reglamento dice el primer miércoles disponible. No dijimos nada, pero no crean que no nos dimos cuenta", dijo el directivo amarillo.



Los amarillos jugarán ante Liga de Quito este 30 de septiembre, en el estadio Monumental, por la fecha 12 de la segunda etapa. Cevallos dejó entrever una supuesta irregularidad en la programación del juego diferido de los albos.



"Está bien ayudar al que juega torneos internacionales, pero nosotros pedimos algo así el año pasado y no nos dieron. Ahí se accede a triquiñuelas, leguleyadas; como son dirigentes experimentados creen que uno no se da cuenta", dijo.



Los albos difirieron su partido, que debió jugarse el 9 de septiembre, debido a su participación en la Copa Sudamericana. Ellos quedaron eliminados ante Deportivo Cali, en los octavos de final de ese torneo.