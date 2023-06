César Farías, suspendido 14 meses en Ecuador, sí podrá dirigir en otros países

César Farías besa el trofeo de la Liga Pro el 13 de noviembre del 2022. Se convirtió en un héroe, pero el destino le jugó una mala pasada. Foto: Diego Pallero / Archivo EL COMERCIO

Redacción Bendito Fútbol

César Farías sí puede continuar su carrera de entrenador de fútbol en otros países. La excepción es que el exDT de Aucas no podrá dirigir en Ecuador, donde fue suspendido 14 meses por agredir a dos jugadores.

Celso Vásconez, abogado especialista en Derecho Deportivo, conversó con EL COMERCIO y Bendito Fútbol, sobre la sanción de César Farías y sus posibilidades de entrenar otro equipo fuera del país.



"En estos momentos si puede dirigir fuera de Ecuador, sin embargo, si la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) pide la homologación de la sanción a FIFA y esta la aprueba, ahí ya no podrá dirigir en ningún lado", explicó el jurista.



Así mismo, Celso Vásconez indicó que la FEF no tiene fecha límite para realizar este pedido.

Interés por César Farías

Antes de la sanción que recibió César Farías por parte de la Comisión de Disciplina de la LigaPro de Ecuador, el entrenador estaba en la carpeta de Independiente Santa Fe de Colombia.



El entrenador venezolano era una de las principales opciones para reemplazar a Harold Rivera, que se marchó de los 'Cardenales' el pasado 11 de mayo.



Según detalla Revista Semana, aunque el club cafetero tiene vía libre para contratar a César Farías, ahora existen otros nombres que tomaron más fuerza como Hubert Bodhert o Alexandre Guimarães.

Apelación y TAS para Farías

Andrés Holguín, abogado del venezolano César Farías, planea llegar hasta las últimas instancias para obtener un resultado favorable para el exentrenador de Aucas. La mira es llegar al Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) si el recurso no pasa en la LigaPro, donde tampoco hay mayor optimismo.



"La apelación no va a ser favorable acá (en Ecuador), eso hay que tenerlo claro. Acá tenemos que acudir a la instancia de apelación porque es la única manera en la que podemos terminar en el TAS, pero yo ya le dije a César que no espero absolutamente nada de la Cámara con respecto a este caso. Que mejor nos preparemos con su abogado de afuera para ir al TAS", mencionó el jurista Andrés Holguín a EL COMERCIO y Bendito Fútbol.



La fecha en la que se conozca el dictamen sobre la apelación para César Farías aún se desconoce. Hasta el lunes 19 de junio se planea expediente. Una vez se haya llegado al final del proceso, el venezolano también analizará su futuro y si permanece en Ecuador.

