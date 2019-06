Jorge Célico pide el apoyo para la Tricolor de ‘Bolillo’ Gómez

LEA TAMBIÉN

El entrenador Jorge Célico dijo que habla sin “demagogias” y pidió el apoyo para todas las selecciones ecuatorianas de fútbol, incluida la absoluta que dirige el entrenador Hernán Darío Gómez. Se expresó tras dirigir a la Sub 20 en la victoria 1-0 ante Italia, que dio al combinado juvenil la medalla de bronce del Mundial Sub 20 de Polonia.

“Para mí es una gran alegría que el Ecuador se haya unido alrededor de la Sub 20, pero sería mucho más completa mi satisfacción si a partir de mañana nos unimos alrededor de las selecciones Sub 15, 17, 20 y la mayor que comienza este desafío tan importante que es la Copa América”. Esas fueron las palabras de Célico quien consiguió que una selección nacional alcanzara por primera vez una medalla en un torneo mundial organizado por la FIFA.



La Tricolor, del DT Hernán Darío Gómez, se estrenará en la Copa América de Brasil este domingo 16 de junio del 2019, ante Uruguay.



“La satisfacción sería completa si podemos unir la afición ecuatoriana de creer en nuestros jugadores, En los jóvenes y grandes. Los que nos representan en la 15, 17 y 20 como aquellos que nos representan en la mayor”, indicó el entrenador. “Digo esto porque he notado, a través de las redes sociales, una grieta que no debería existir. Que esto haya sido poner un poquito la vara más alta”, reiteró el entrenador.



“Ecuador fue el mejor exponente de esta Copa del Mundo. Jamás me he guiado solo por los resultados. Lo he buscado pero siempre por una forma. La forma de Ecuador ha enamorado”, añadió el entrenador en la rueda de prensa tras el cotejo, donde los jugadores se colgaron las preseas. “Para mi entender Ecuador ha sido el mejor equipo del mundo”, añadió el DT.



Antes también había dicho que la Tricolor Sub 20 “merecía ganar la Copa del Mundo, pero el fútbol es así”.