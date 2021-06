Cavani se opone a Copa América, pero dice ‘hay que poner el pecho’ y competir

Agencia EFE

El delantero de la selección uruguaya Edinson Cavani aseguró este lunes que mantiene su postura contraria a que se dispute la Copa América, pero que, ahora, “hay que poner el pecho” y competir de la mejor manera posible en un torneo que, tiene claro, puede ser “el último baile” de una generación.



“En los momentos difíciles lo mejor hubiera sido parar; lo pensé también estando afuera. El mensaje que le di a mis compañeros en el momento que se supo que se iba a jugar es que hay que poner el pecho y salir adelante. Tratar de cuidarnos, hacer lo mejor que podamos. Ir a competir, no queda otra, es la decisión que se ha tomado”, enfatizó el Matador en rueda de prensa virtual tras el entrenamiento de este lunes en el Complejo Celeste.



Asimismo, la estrella de la Celeste y del Manchester United se refirió a los dichos del entrenador Oscar Washington Tabárez, quien, haciendo referencia al documental sobre Michael Jordan, dijo que tanto él como una camada de futbolistas están viviendo “el último baile”.



“En lo futbolístico mi objetivo a nivel selección es poder llegar a lograr a ese otro sueño de llegar al Mundial de Catar y después dar un paso al costado y dedicarme más a mi familia, mi gente, mis cosas. Creo que estamos en ese último baile“, resaltó.



El goleador también defendió de las críticas a Tabárez, ya que la prensa local ha puesto en duda al emblemático entrenador tras los empates ante Paraguay y Venezuela en las eliminatorias mundialistas, y subrayó que si el equipo ha podido pelear ante los mejores en sus citas internacionales ha sido gracias al Maestro.



En su intervención también virtual, Tabárez afirmó que está aprovechando estos días “para refrescar conceptos” y que vio bien a su grupo de futbolistas pese a que es consciente de que la Copa América va a tener la misma paridad que las eliminatorias sudamericanas.



Sobre Argentina, su primer rival en el torneo, dijo que es “un muy buen equipo” que, además, cuenta con un futbolista como Lionel Messi, que “aporta mucho” tanto en sus acciones individuales como desde el rol de habilitador.



“Sabíamos que iba a haber Copa América y se decidió eso. No es el momento de andar volviendo sobre temas que ya se han resuelto. Si no se jugaba en Brasil, dónde? En Uruguay estamos peor que nunca desde que empezó la pandemia, en ninguno de los países de Sudamérica estamos libres de contagiarnos. Habrá que ir con esa mochila y la preocupación habrá que darla en los cuidados, protocolos, hacer todo lo posible y, aun así, puede ser difícil evitar algún contagio. Es un riesgo que asumimos”, concluyó.