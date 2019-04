Universidad Católica gana a Guayaquil City y se acerca al puntero 

LEA TAMBIÉN

Universidad Católica derrotó 1-0 al Guayaquil City en el estadio Olímpico Atahualpa, por la décima fecha de la Liga Profesional de Fútbol del Ecuador. El argentino Bruno Vides marcó el único tanto de los camarattas, con un lanzamiento penal a los 27 minutos.

Con el resultado, el cuadro quiteño ascendió al tercer puesto de la tabla de posiciones con 19 puntos, a tres del líder Independiente del Valle. Por su parte, los porteños son undécimos en el torneo local, con 10 unidades.



La 'Chatoleí' volvió a mostrar un juego equilibrado en la labor de sus volantes y la potencia de su ofensiva para derrotar a un tímido y defensivo club guayaquileño.



El DT Santiago Escobar ubicó a un equipo que destacaba en ofensiva, con el trío de delanteros Walter Chalá, Bruno Vides y Luis Amarilla junto a los mediocampistas Jesi Godoy y Facundo Martínez como motores del juego colectivo.



En los primeros 25 minutos de juego, la 'Chatoleí' tuvo tres opciones de adelantarse en el marcador, con remates de Vides y Amarilla, antes de que se decretará el penal que terminó por darles la victoria.

El lateral Marcos Cangá cometió una mano en el área, tras un cabezazo de Amarilla, y el juez central Mario Romero decretó la falta. El delantero paraguayo discutió con Vides por quién iba a cobrar el lanzamiento y finalmente se lo cedió al argentino, que anotó a los 27 minutos con suave toque hacia el costado izquierdo. Vides alcanzó los cinco tantos en el torneo local con su gol.



Guayaquil City hacía muy poco por empatar el compromiso y seguía replegándose para evitar más goles de la Católica.



En el inicio de la segunda parte, el partido mostraba un juego más equibrado en la posesión de balón y recién a los 57 minutos llegó la primera opción de gol, cuando el delantero Walter Chalá estrelló el balón en travesaño y el rebote no fue aprovechado por Guillermo De los Santos.



Los camarattas no lograban liquidar el cotejo con un segundo gol y por poco se vieron sorprendidos por un disparo de Jonathan Perlaza, que fue desviado por Hernán Galíndez a los 70 minutos.



Escobar ingresó a los volantes Diego Armas y Jonathan Betancourt para repotenciar la ofensiva de la Católica, pero el marcador no se movió.



La Católica dejó de atacar en los últimos 10 minutos y prefería retener la pelota y jugar con la desesperación del Guayaquil City, que careció de oportunidades para marcar y se llevó una nueva derrota de Quito.



En la siguiente jornada, Universidad Católica visitará al Deportivo Cuenca y Guayaquil City recibirá en el Chucho Benítez al Técnico Universitario.