La cuarta edición de la carrera Petzl Trail Plus 2019 será en Baños, en abril 

La cuarta edición del 'Petzl Trail Plus 2019', la carrera de trail "más exigente" en Ecuador, se realizará del 12 al 14 de abril próximos, en zonas de la ciudad turística de Baños de Agua Santa, situada en el centro andino del país, informaron los organizadores.

En esta disciplina deportiva, que para muchos corredores se convertido en un objetivo personal, podrán participar atletas nacionales e internacionales a partir de los 18 años, sin límite de edad, indicaron a Efe los organizadores.

Solo en la distancia de 10 kilómetros, se aceptarán deportistas desde los 15 años.

La carrera se desarrollará en cuatro categorías: De 18 a 29 años; de 30 a 39; 40 a 49 y de 50 años en adelante, quienes participarán en cinco rutas definidos.



Entre ellas, Kilómetros vertical volcánico; Trail de las Antenas diez kilómetros; Trail de la Virgen 20 kilómetros; Trail de la Casa del Árbol 50 kilómetros; y, Trail del Volcán 80 kilómtros.



Todas las distancias, excepto el kilómetro vertical, arrancarán en la parroquia de Ulba ubicada a 3 kilómetros de Baños y la meta final será la Basílica de Nuestra Señora del Rosario de Baños de Agua Santa, situada en el parque central de la ciudad.



Según los organizadores, la ruta Kilómetro vertical volcánico va desde "Los Pájaros" sitio emblemático para el cantón Baños, provincia de Tungurahua.

El kilómetro vertical se realizará por los lahares del volcán Tungurahua en dirección a la cumbre y en el trayecto los deportistas podrán admirar diversos paisajes donde predomina ceniza y piedras volcánicas, evidencias que muestran los diversos procesos eruptivos del volcán.

La ruta 10 kilómetros e Petzl Trail Plus fue diseñada para compartir un escenario con un 90 % de senderos que empiezan en la Parroquia de Ulba y avanzan por la conocida "Cabeza de Perro", la silla del amor, el puente colgante de San Vicente, sobre el río Pastaza, la población de San Vicente, para salir por detrás de piscinas de agua termal y desde allí llegar a la Basílica.



Trail de la Virgen 20 kilómetros es una nueva propuesta de Trail Running a la puerta de la Amazonía que ha sido trazado para mostrar los paisajes que cuenta Baños de Agua Santa, en el que se destaca la "Casa del Árbol", sitio conocido por el llamado "columpio del fin del mundo", legendario observatorio volcánico en la comunidad de Ventanas, desde dónde se monitorea el volcán Tungurahua.

La ecuatoriana Carla Pinos también será una de las favoritas entre las mujeres. Foto: archivo particular



Trail de la Casa del Árbol 50 kilómetros, es un Trail que fluye por la campiña serrana de Tungurahua y que al atravesar una quebrada geografía, la convierte en un atractivo para todo corredor con experiencia.



El Trail del Volcán 80 kilómetros es una ruta exigente para deportistas con gran capacidad física que, además de probar sus límites de resistencia, podrán maravillarse disfrutando de un entorno extraordinario, señalan.



Según Roberto Gutiérrez, director general de la competición deportiva, el desarrollo de esta prueba atlética activa la economía del cantón Baños, porque atraviesa el campo, las parroquias y la zona urbana.

En la última edición llegaron a Baños más de mil personas de Ecuador y 16 países, y para este año se prevé duplicar las llegadas y el movimiento turístico en la ciudad, señaló.



En la tercera edición de la carrera de montaña Petzl Trail Plus participaron en 2018 deportistas de Ecuador, Colombia, Perú, Argentina, Brasil, Chile, Venezuela, EEUU, Canadá, Japón, Alemania, Bolivia, Francia, Holanda, Inglaterra, Austria.



El trail a escala mundial está asociado a la International Trail Running Association (ITRA) y Petzl Trail Plus Ecuador es parte de esta asociación mundial.



Gutiérrez explicó que para acceder a esta carrera se debe pasar por carreras menores que si se llega dentro del límite se le acredita a cada corredor unos puntajes.



Actualmente, Petzl Trail Plus Ecuador es parte es a nivel nacional el selectivo para clasificar al mundial de Trail Running 'Trilhos dos Abutres' a desarrollarse en Portugal.