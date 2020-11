Richard Carapaz y Primoz Roglic  pelearán el liderato en la contrarreloj

LEA TAMBIÉN

El ecuatoriano Richard Carapaz y el esloveno Primoz Roglic protagonizarán el gran duelo por la roja tras la segunda jornada de descanso. Se jugarán La Vuelta en dos citas decisivas de la última semana: la contrarreloj de Ézaro del martes 3 de noviembre del 2020 y el ascenso a La Covatilla, el sábado 7 de noviembre del 2020.