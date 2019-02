En México hicieron una canción para Ángel Mena por su gran momento

LEA TAMBIÉN

Ángel Mena se convirtió en la figura del club León y es uno de los extranjeros más destacados de la Liga MX. Por ello, este lunes 18 de febrero del 2019 apareció una canción adecuada para el gran momento que atraviesa el ecuatoriano con goles y asistencias.

El tema escogido es uno original del artistas colombiano Juanes. Pero, en México lo titularon así: 'Menamora'. En el video se recopilan sus jugadas, pases y goles que pusieron al León en la pelea por meterse a los 'playoffs' y luchar por el título.



La cuenta de Twitter llamada Pasados de Verde, de seguidores del elenco felino, fue la que publicó la canción y que tuvo buena acogida. Los hinchas destacaron a Mena en sus comentarios. Incluso, seguidores de Emelec, club del que salió al balompié mexicano, se hicieron eco.



En la última jornada del torneo azteca, el volante ecuatoriano marcó dos goles y dio una asistencia en la goleada 3-0 sobre Toluca. Por ello también ingresó en el equipo ideal de la séptima fecha.



"A veces toca estar arriba y otras abajo. Por ahora los elogios van a aparecer, sin embargo, no me los tengo que creer todos. Las cosas me van saliendo bien, pero no he ganado nada, y el equipo necesita más de mí", dijo después del encuentro el jugador.



Video tomado de la cuenta de Twitter @PasadosDeVerde: