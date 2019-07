El campeonato se reinicia con la fecha 16, que se jugará entre el 4 y 8 de julio

LEA TAMBIÉN

Barcelona SC tiene el objetivo de mantener el liderato de la LigaPro, en el reinicio del torneo. Los amarillos finalizaron las primeras 15 fechas como líderes absolutos con 33 puntos, y esperan mantener su rendimiento en el inicio de la ronda de revanchas.

Los porteños suman 10 fechas sin perder en el torneo nacional, a los que se sumaron los cuatro amistosos de la Copa Alberto Spencer, que jugaron durante la paralización del campeonato por el desarrollo de la Copa América.



“Tenemos jugadores en excelente nivel para responder al partido, hemos trabajado mucho”, dijo el estratega amarillo, Leonardo Ramos, cuando se le consultó sobre El Nacional, rival que enfrentarán este 6 de julio del 2019.



La jornada 16 de la LigaPro se retomará este jueves 4 de julio y se extenderá hasta el 8. Además de Barcelona, los equipos que por ahora están clasificados a los play off son: Independiente del Valle, Macará, U. Católica, Delfín, Aucas, Liga de Quito y Olmedo.



Se tiene previsto que la tarde de este 2 de julio, la Ecuafútbol oficialice las designaciones de árbitros para los ocho encuentros. Lo que sí está confirmado son los horarios, que son los siguientes:

Jueves 4 de julio

Ind. Del Valle vs. Dep. Cuenca (19:15)

Estadio General Rumiñahui



Viernes 5 de julio

U. Católica vs. T. Universitario (19:15)

Estadio Olímpico Atahualpa

Sábado 6 de julio

Mushuc Runa vs. América (11:30)

Estadio Mushuc Runa

Olmedo vs. Liga de Quito (17:00)

Estadio Olímpico de Riobamba



El Nacional vs. Barcelona (19:15)

Estadio Olímpico Atahualpa



Domingo 7 de julio

Delfín vs. Fuerza Amarilla (12:00)

Estadio Jocay



Emelec vs. Aucas (18:00)

Estadio George Capwell



Lunes 8 de julio

Macará vs. Guayaquil City (19:15)

Estadio Bellavista