El campeonato ecuatoriano de fútbol  se verá por una operadora y en 'streaming'

Durante el 2021 se disputarán 240 partidos del campeonato ecuatoriano de fútbol, divididos en dos etapas de 15 fechas. La cifra puede aumentar, en caso de que se disputen finales de ida y vuelta, al igual que ocurrió en el 2020, cuando se midieron Barcelona y Liga de Quito.

El torneo arrancará este 19 de febrero, con el partido entre Universidad Católica y Olmedo, y se extenderá hasta el 21 de noviembre. Por ahora, los juegos se realizarán a puerta cerrada, según adelantó la LigaPro.



Por esa razón, los hinchas están obligados a seguir los partidos por la radio o a través de la televisión y servicios alternativos. Hasta el momento, solo una operadora confirmó la transmisión de los encuentros, además de una plataforma de 'streaming'.



La empresa dueña de los derechos audiovisuales del campeonato, GolTV, mantiene un conflicto legal con las operadoras CNT y TVCable, desde el año pasado, debido a diferencias por el contrato que suscribieron para la transmisión de los encuentros.



Mientras tanto, estas son las opciones que tienen los aficionados:



DirecTV: La operadora cuenta con el servicio de GolTV, disponible para sus suscriptores. Los partidos se verán por señal tradicional en el canal 658, además, también serán transmitidos en alta definición en el 1658.



GolTV Play: La aplicación se lanzó en enero de 2021. En esta se pueden ver todos los juegos del campeonato ecuatoriano en Smart TV, computadores y dispositivos móviles. El paquete mensual de suscripción tiene un costo de USD 9,99.

Así se disputará la primera fecha del torneo:



Viernes 19 de febrero

16:30 U. Católica vs. Olmedo

19:00 Liga (Q) vs. 9 de Octubre



Sábado 20 de febrero

14:00 Mushuc Runa vs. Aucas

16:30 Guayaquil City vs. Macará

19:00 Manta F.C. vs Barcelona



Domingo 21 de febrero

13:00 Orense vs. Independiente del Valle

15:30 Técnico U. vs. Delfín

18:00 Emelec vs. Dep. Cuenca