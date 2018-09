Campeona olímpica de ciclismo no puede caminar después de accidente

LEA TAMBIÉN

La ciclista alemana Kristina Vogel, doble campeona olímpica, quedó parapléjica a consecuencia de un accidente que sufrió en junio durante un entrenamiento, confirmó la propia atleta.

"Es una mierda, no lo puedo expresar de otra manera. No importa cómo se lo diga, el caso es que ya no puedo caminar", dijo la deportista de 27 años en declaraciones publicadas hoy por el semanario 'Der Spiegel'.

La once veces campeona mundial estuvo involucrada en una colisión a toda velocidad con otro corredor en una pista de ciclismo el 26 de junio en Cottbus y tuvo que ser sometida a varias operaciones.



La Federación Alemania de Ciclismo de Pista señaló entonces que había sufrido una lesión de columna vertebral. "Creo que cuanto antes se acepte una situación, más fácil se hace lidiar con ella", opinó Vogel.

La deportista contó que su médula ósea se cortó a la altura de la séptima vértebra y afectó la región del pecho para abajo. "Allí transcurre el límite entre la sensibilidad y la pérdida de sensiblidad, en la parte izquierda llega hasta más abajo que en la derecha", explicó.

Kristina Vogel, medallista olímpica para Alemania. Foto: Emmanuel Dunand / AFP

El accidente causó conmoción en el ciclismo alemán. Vogel era la deportista de mayor éxito en la historia del ciclismo de pista del país. En Londres 2012 ganó de forma inesperada el oro olímpico junto con Miriam Welte y en Rio de Janeiro se alzó con el oro en carrera individual.



Su equipo, el Chemnitzer Erdgas, lanzó una campaña para recaudar donaciones bajo el hashtag #staystrongkristina con las que ya ha conseguido reunir unos 120.000 euros (138.000 dólares).



Tras el accidente poco se supo del estado de la atleta. "No quería que se me viera así de lesionada", precisó Vogel. La atleta anunció una rueda de prensa para el miércoles próximo en Berlín.