Brighton volvió a rechazar otra oferta millonaria por Moisés Caicedo

El Brighton & Hove Albion mantiene su postura de no desprenderse de Moisés Caicedo. La razón: el Arsenal FC presentó una nueva oferta por el ecuatoriano Moisés Caicedo, pero esta fue rechazada nuevamente.

Pese a que Arsenal ya realizó una primera puja por el mediocampista por 60 millones de libras (USD 74,39 millones), la cual fue rechazada, el club ‘Gunner’ volvió a proponer otra cifra para llevarse a Moisés Caicedo.

Fabrizio Romano, experto en fichajes, informó este domingo 29 de enero de 2023, que el Arsenal FC propuso una nueva oferta por Moisés Caicedo por 70 millones de libras (USD 86,78 millones), con complementos de bonos incluidos.

La segunda oferta del Arsenal fue rechazada por ‘Las Gaviotas’, ya que el club del Condado de Sussex está esperando una cifra mayor para desprenderse del ecuatoriano Caicedo.

Understand Arsenal second bid for Moises Caicedo worth £70m fee with add ons included has been immediately rejected by Brighton tonight. 🚨🔵🇪🇨 #AFC #BHAFC



Should Arsenal make a new proposal in the next 48 hours, it’d be a potential record fee for the club. pic.twitter.com/6mXNfsKI64