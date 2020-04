Brahian Alemán sobre Barcelona SC: 'Todos piensan que me fui por plata. Eso es mentira'

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

"Yo no me fui, a mí me sacaron". Así resumió Brahian Alemán, jugador de Gimnasia y Esgrima de La Plata, sobre su problemática salida de Barcelona SC a finales de 2015. Al siguiente año, el uruguayo protagonizó un escandaloso 'camisetazo' al fichar por Liga de Quito, en donde no se destacó.

El volante charrúa fue uno de los referentes del plantel torero en 2015, con el que marcó 13 goles en 43 partidos, entre campeonato nacional y Copa Libertadores. Alemán esperaba renovar su contrato con el equipo, pero nunca obtuvo una respuesta y decidió marcharse a Liga.



​"Yo no fui. A mí me sacaron. Ese es el tema que no sabe la gente. Todos piensan que yo me fui por plata. Eso es mentira. Fue una falta de respeto que no me hayan avisado antes", recordó el mediocampista, en una entrevista con el portal EcuSport.

Brahian Alemán: "Yo no me fui de Barcelona, a mí me sacaron, eso es lo que la gente no sabe. Volví a Guayaquil, estuve tres días, y nadie se acerco a hablar conmigo".



Lo que se viene en @EcuSportWeb 💣 pic.twitter.com/20lLVMlD7k — EcuSport (@EcuSportWeb) April 9, 2020



Alemán contó que se marchó de vacaciones a Montevideo por Navidad y regresó unos días más tarde para arreglar su renovación. Nadie de la directiva amarilla, presidida en aquel entonces por José Francisco Cevallos, le acercó una propuesta al futbolista. .



​"Yo ya había rechazado una oferta de Liga y seguían mandando. Cuando se enteraron más todavía", que esperó hasta el final del año por Barcelona, pero nunca se pronunciaron.



En 2016, Alemán tuvo una problemática temporada en la 'U', que incluyó peleas en el camerino con otros jugadores y discusiones con los entrenadores. Ese año pasaron Claudio Borghi, Álvaro Gutiérrez y Álex Aguinaga por el plantel. Con este último fue con quien tuvo más inconvenientes.

"Lo invité a pelear, porque algo pasaba. Tenía un problema personal conmigo. Le dije 'Si tenés un problema personal lo arreglamos, nos vamos allá que está oscuro y arreglamos el problema' y él me decía 'Yo no, no soy así'", aseguró Alemán, que calificó de 'mala' su relación con el DT ecuatoriano.



El futbolista uruguayo de 30 años juega ahora para el Gimnasia y Esgrima de La Plata, bajo la dirección del DT Diego Armando Maradona.