La Velada del Año 5, el evento creado por el streamer español Ibai Llanos, se celebra este sábado 26 de julio de 2025 en el estadio de La Cartuja de Sevilla con unas 80 mil personas presentes.

Esta edición, la más ambiciosa hasta la fecha, combinará siete combates de boxeo entre creadores de contenido y una cartelera musical de primer nivel.

Rivaldios y Pereira se enfrentaron en el primer combate.

Más noticias:

Boxeo en La Velada 5: resultados completos y dónde ver

El espectáculo, que arrancó a las 12:30, hora de Ecuador, con enfrentamientos como TheGrefg vs Westcol, Viruzz vs Tomás Mazza y Abby vs Roro, entre otros.

Además de los combates, artistas como Aitana, Eladio Carrión, Melendi, Grupo Frontera, Mike Towers, De La Rose y Los del Río ofrecerán presentaciones en vivo, elevando el nivel del show a un festival de entretenimiento sin precedentes.

Para hacer frente a las altas temperaturas, con previsiones de hasta 38 grados, la organización implementó un operativo de hidratación con puntos de agua, pulverizadores y zonas de sombra.

Los resultados:

Rivaldios y Pereira se enfrentaron en el primer combate de la jornada. El ganador por decisión unánime fue para Pereira.

se enfrentaron en el primer combate de la jornada. El ganador por decisión unánime fue para Pereira. Alana (MEX) vs. Ari Geli (ESP). Ganó la mexicana Alana Flores por decisión dividida.

ALANA LOGRA MANTENER EL INVICTO Y CONSIGUE CON ELLO BICAMPEONAR EN LA VELADA #LaVeladaDelAñoV #LAVELADA5 pic.twitter.com/FTNxcZPcs3 — La Velada Del Año 5 (@infoLaVelada) July 26, 2025

Dónde ver La Velada del Año 5

El evento completo se transmite de forma gratuita y en vivo a través del canal oficial de Twitch de Ibai Llanos, quien ya había batido récords en ediciones pasadas. En 2024, alcanzó los 3,8 millones de espectadores simultáneos.

¿Quién pelea en La Velada del Año 5?

La edición 2025 es la más grande hasta ahora, con 14 streamers y creadores de contenido enfrentándose en siete combates (cinco masculinos y dos femeninos):

Pereira (ESP) vs. Rivaldios (MEX)

Perxitaa (ESP) vs. Gaspi (ARG)

Abby (ESP) vs. Roro (ESP) → pelea femenina

Andoni (ESP) vs. Carlos Belcast (MEX)

Alana (MEX) vs. Ari Geli (ESP) → pelea femenina

Viruzz (ESP) vs. Tomás Mazza (ARG)

Main Event: TheGrefg (ESP) vs. Westcol (COL)