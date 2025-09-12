Una de las peleas más esperadas del año se realizará este 13 de septiembre de 2025 entre el mexicano Saúl ‘Canelo’ Álvarez y el estadounidense Terence Crawford.

El combate se llevará a cabo en el Allegiant Stadium de Las Vegas, con capacidad para 65.000 espectadores, y en Ecuador será transmitido en vivo por Netflix para sus suscriptores de streaming.

‘Canelo’ Álvarez vs. Crawford en Netflix

‘Canelo’ Álvarez, campeón del peso supermediano, llega con un récord de 63 victorias, 39 por nocaut, 2 derrotas y 2 empates, y buscará mantener su estatus ante Crawford, quien posee 41 triunfos, 31 por nocaut, y la meta de convertirse en el primer boxeador en ser monarca absoluto en tres divisiones diferentes.

“Sabemos que ‘Canelo’ es un rival difícil, lo conocemos a fondo. Esa es la razón por la que aceptamos esta pelea, porque así se forman las leyendas”, señaló Crawford durante la rueda de prensa previa al combate en Las Vegas.

La pelea representa un desafío para Álvarez, de 35 años, quien no ha ganado por nocaut desde noviembre de 2021 frente a Caleb Plant.

Su último combate, en mayo pasado contra William Scull, fue poco espectacular, aunque logró arrebatar el título supermediano de la Federación Internacional de Boxeo (FIB), sumándolo a los cinturones de la AMB, CMB y OMB, consolidándose nuevamente como campeón indiscutible.

En sus combates recientes, Álvarez derrotó a Edgar Berlanga, Jamie Munguía, Jermell Charlo y John Ryder, pero sin mostrar el dominio absoluto que caracterizó sus primeros años.

Mientras tanto, Crawford, de 37 años, subirá dos divisiones, lo que genera dudas sobre su rendimiento ante un rival más pesado, pese a contar con una de las mejores carreras pugilísticas de los últimos años.

Canelo Álvarez vs Terence Crawford. ¿A qué hora es la pelea?

La pelea Canelo Álvarez vs Terence Crawford está programada para comenzar pasadas las 22:00.

