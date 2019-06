El DT 'Bolillo' Gómez buscó que Uruguay no convierta más goles en el segundo tiempo ante Ecuador 

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Hernán Darío Gómez admitió que la Selección uruguaya superó en todo aspecto a la 'Tricolor'. El director técnico 'extrañó' su tradicional esquema para disputar los cotejos. Además, señaló que el equipo 'charrúa' es el más fuerte de la Copa América.

"Ningún técnico espera lo que pasó hoy, nos superaron por todas partes, a los 20' ya íbamos con un expulsado que se complica más", comentó el entrenador colombiano luego de la paliza que le propinó la selección uruguaya a Ecuador, en el estadio Mineirao de Brasil.



El 'Bolillo' Gómez contó lo que les dijo a los jugadores en el entretiempo, tras marcharse 3-0 al finalizar los primeros 45 minutos. "Les dije a mis jugadores que dejemos el 3-0 que no íbamos a poder hacer nada, lo que trabajamos en el segundo tiempo es que no nos hagan más goles".​

'Bolillo' viéndote cómo cuestionas su permanencia al frente de la Tri



Minuto 65: 🇺🇾3-0🇪🇨 » https://t.co/TOthW534x6 pic.twitter.com/odDmJUFaQm — El Comercio (@elcomerciocom) 16 de junio de 2019



​El DT de la Selección reconoció la superioridad del rival. "Uruguay es más que nosotros en todo sentido, les dije que jugamos muy mal y que ahora debemos como hombres levantar esto. Creo que debutamos con el equipo más fuerte que tiene esta Copa América", dijo.



Este viernes 21 de junio de 2019, la Selección ecuatoriana se enfrentará a Chile por la segunda fecha del Grupo C de la Copa América. "Vamos enfrentar a un Chile que viene con su nómina campeona yo creo que no seremos el equipo que fuimos hoy, tan mal no somos".