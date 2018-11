‘Bolillo’ Gómez apuesta por los experimentados ante Perú y Panamá

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Hernán Darío Gómez se sintió presionado luego de los resultados que consiguió la Selección ecuatoriana en los amistosos ante Catar y Omán, el mes pasado. Por esa razón decidió cambiar su estrategia, dejó de convocar a jugadores jóvenes y armó una nueva lista con experimentados.

La derrota 4-3 ante Catar y el empate sin goles contra Omán generaron críticas al proceso del DT colombiano, que asumió la Tri en agosto pasado. Para medir a Perú y Panamá, el ‘Bolillo’ llamó a jugadores como Luis Antonio Valencia, Gabriel Achilier y Jefferson Montero.



“Hay un apresuramiento en el ambiente, no hay paciencia. He notado que hay afán por ver a un equipo definido, hay poca credibilidad en ciertos aspectos”, dijo el colombiano respecto a los cuestionamientos sobre su trabajo.



Cuando asumió el cargo aseguró que durante el 2018 llamaría a deportistas jóvenes, lo que se sostuvo en sus convocatorias de septiembre y octubre; entonces el promedio de edad de la plantilla se mantuvo en 24 años.



Para medirse con Perú y Panamá, ese promedio se incrementó a 26,8 años. “Los experimentados no me estorban”, dijo el ‘Bolillo’, que destacó que en sus tres meses en el cargo convocó a 40 futbolistas para cuatro amistosos.

​



Fue crítico con las exigencias que recibe la Selección, puesto que a su criterio la Tri atraviesa por un proceso de conformación, luego de no haberse clasificado a la Copa Mundial de Rusia 2018.



“Ecuador no es potencia, aún no ha ganado nada. En este momento no somos ni siquiera la sexta mejor selección del continente, a muchos no les gusta que diga esto”, respondió Gómez respecto de las críticas que escucha en medios radiales.



Por otra parte, reconoció que aún no decide quién será el capitán en estos partidos. Uno de los candidatos es Antonio Valencia, que regresa a la Selección luego de 13 meses. Su último juego fue el 6 de octubre del año pasado, en la derrota 2-1 ante Chile.

​



Valencia solo estará en el juego contra los peruanos, según dio a conocer Gómez. El deportista de 33 años fue relegado a la suplencia en su club, Manchester United, debido a diferencias con el entrenador José Mourinho. El DT de la Tri quiere que este solucione sus inconvenientes..



Luego del partido en Lima, ‘Toño’ regresará a Inglaterra y quedará descartado para el duelo contra Panamá. “Le dije que venga y me juegue en Lima y luego que regrese a su club. Él está feliz de volver a ponerse la camiseta de su país”, dijo el entrenador.

Brayan Angulo / 22 años. El ariete de Emelec jugó 34 partidos e hizo 25 goles. El 2017 actuó en 37 juegos y marcó 13 anotaciones. Foto: Archivo EL COMERCIO

La nómina de 24 jugadores se concentrará el lunes, una vez que finalice la fecha 18 del campeonato nacional. Se tiene prevista una reunión en la Casa de la Selección, en Quito, antes de su viaje hasta la capital peruana.



Perú y Panamá serán los últimos rivales de Ecuador en el 2018. Gómez cree que los seis amistosos de este año le sirven para sacar conclusiones de cara a la Copa América de Brasil y el arranque de las eliminatorias, ambas en el 2019.