Boca Juniors retoma los entrenamientos a la espera de la llegada de Soldano

Boca Juniors retomó este miércoles los entrenamientos, tras el triunfo del domingo 0-2 ante Patronato, a la espera de que se anuncie el fichaje del centrodelantero Franco Soldano, proveniente del Olympiacos de Grecia.

Después de dos días de descanso, los jugadores del Xeneize tuvieron esta mañana un entrenamiento que incluyó fútbol en espacios reducidos.

Los hinchas aplaudieron y vitorearon al centrocampista italiano Daniele De Rossi, que podría debutar el próximo martes ante Almagro, de la Segunda División, en los dieciseisavos de final de la Copa Argentina.



Boca Juniors está cerca de contratar a Soldano, que llegaría cedido por el Olympiacos griego, para reemplazar al centrodelantero Darío Benedetto, recientemente fichado por el Olympique de Marsella.



La prensa local asegura que el delantero de 24 años arribará al país esta semana para firmar el contrato.

📷 Daniele y Carlitos 💪 pic.twitter.com/Oepo8LuJK9 — Boca Jrs. Oficial (@BocaJrsOficial) August 7, 2019



Tras la práctica, el zaguero Carlos Izquierdoz habló con la prensa y sostuvo que todavía no piensan en el superclásico ante River Plate del 1 de septiembre.



"Para el superclásico falta mucho, tenemos muchos partidos antes. La verdad es que no pensamos en eso todavía. Estamos pensando en Almagro y después en la Liga de Quito, un rival muy importante", aseguró.



El Xeneize visitará el miércoles 21 a los ecuatorianos en el partido de ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores.

