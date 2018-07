Billy Arce ya fue fichado por el Brighton & Hove Albion de la Premier League

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

En Inglaterra ya dan como hecho el traspaso de Billy Arce al Brighton & Hove Albion de la Premier League. Por su parte, desde Independiente le confirmaron a EL COMERCIO que la transferencia se realizará aunque aún faltan documentos por entregar.

Según The Sun, el club de las ‘gaviotas’ habría llegado a un acuerdo con los rayados para contratar a Arce por cuatro años.



Este atacante, de 19 años, tendrá su primera experiencia en el extranjero. Jugará la Premier League, pero no será tan rápido. Primero se irá a préstamo al Albacete de la Segunda División de España. Esto, con el objetivo de que gane experiencia en el ‘Viejo Continente’.



Según el portal británico, de los nuevos fichajes del Brighton & Hove Albion, el sudafricano Percy Tau también se irá a préstamo para ganar experiencia.



Santiago Morales, gerente del Independiente del Valle, afirmó que el club rayado ya firmó el contrato de la venta de su jugador. Se concretó el traspaso y ahora todo dependerá de su empresario Juan Pablo Rivadeneira, quien está tramitando su visa para que salga del país.



“Se hizo una venta. El jugador firmó un contrato de cuatro años y el Independiente se quedó con el 20% de los derechos económicos”, dijo Morales.



Hasta la semana pasada, Arce trabajó con el equipo del DT español Ismael Rescalvo. Pero, desde hace dos semanas, ya no fue tomado en cuenta para los juegos del primer equipo.



Desde el lunes 30 de julio ya no se entrena en el complejo de Chillo Jijón. Espera viajar en los próximos días y unirse al cuadro inglés para realizarse los respectivos chequeos médicos.



El Certificado de Transferencia Internacional (CTI) aún no ha sido entregado. En Independiente esperan que Arce pase todos los chequeos médicos y que se definan otros detalles para finalmente enviar la documentación restante a los británicos.



El Brighton & Hove Albion gastó cerca de USD 22,3 millones en fichajes, entre ellas la de Arce.