Bieler y Anangonó  se citan en Ponciano

Claudio Bieler advirtió que no festejará si hoy, 4 de mayo del 2019, le marca un gol a Liga. “Por respeto a la hinchada no lo celebraría, pero la felicidad por marcar estará ahí. Ahora me debo al Independiente”, expresó el argentino-ecuatoriano de 35 años.

La ‘U’ es un equipo especial para el ‘Taca’. A través de su cuenta de Twitter, se declaró seguidor incondicional del club albo, con el que llegó a ganar la Copa Libertadores 2008, la Copa Sudamericana 2009 y la Recopa 2009.



En ese período cumplió su primera etapa en el plantel. Volvió entre el 2011 y el 2012. Luego se marchó a Estados Unidos y, posteriormente, a su país Argentina.



Desde entonces, los directivos albos siempre lo tuvieron en su agenda para reforzar al equipo. Sin embargo, el retorno no se concretó. El ‘Taca’ más bien se incorporó al Independiente del Valle, hace tres semanas.



Esteban Paz, de la Comisión Especial de Liga, admitió que propuso al jugador como refuerzo al técnico Pablo Repetto. Sin embargo, el estratega prefirió al atacante uruguayo Rodrigo Aguirre.



“El partido ante Liga será uno de los más especiales de mi carrera. Mi exclub me dio todo. Pero hoy me debo a la camiseta del Independiente”, recalcó el atacante, quien lleva cuatro partidos jugados con los rayados y una anotación, en la LigaPro.



Repetto sabe de la estima que los aficionados guardan a Bieler, por lo que evitó hablar del tema. Dijo que prefiere hablar de su equipo, que tiene a Juan Luis Anangonó como figura estelar esta temporada.



El delantero imbabureño de 30 años asumió el liderazgo en la delantera desde el año pasado, tras la salida de Hernán Barcos. Esta temporada se mantuvo como titular, pese a la llegada del charrúa Aguirre.

‘AnangoDios’, como es llamado por los hinchas, reconoció la trayectoria de Bieler, quien será su rival en el cotejo de hoy entre albos y rayados, desde las 17:15, en el estadio Rodrigo Paz Delgado.



“Bieler es un jugador importante y muy querido para Liga por todo lo que hizo acá en el club”, comentó el atacante. Sin embargo, recalcó: “Hoy que nos toca enfrentarlo, trataremos de hacer un buen trabajo nosotros y quedarnos con los tres puntos”.



Anangonó lleva ocho encuentros disputados en la LigaPro de este año y dos anotaciones marcadas. El ariete quiere mejorar su producción ofensiva (el año pasado marcó 16 tantos en el torneo).



El goleador comandará el ataque de los azucenas, que tienen 16 puntos en la tabla de posiciones y busca acercarse al pelotón de los punteros.



Independiente, que tendrá como DT interino a Yuri Solano, llega como líder del torneo, con 26 unidades.