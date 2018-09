Bayern Munich no perdona y ya suma tres victorias en la Bundesliga

LEA TAMBIÉN

El Bayern Múnich sumó este sábado 15 de septiembre de 2018N ante el Bayer Leverkusen la tercera victoria de la temporada (3-1) y se coloca líder en solitario de la Bundesliga después del empate 2-2 entre Wolfsburgo (3º) y Hertha Berlín (4º).

Estos dos equipos se quedan con siete puntos, a dos del líder y con los mismos que el Borussia Dortmund, que el viernes abrió la jornada con un triunfo por 3-1 contra el Eintracht de Fráncfort.



A cuatro días de debutar contra el Benfica en la Liga de Campeones, los campeones comenzaron por debajo en el marcador tras el tanto inicial de penal del brasileño Wendell (5), pero remontaron rápidamente con goles del francés Corentin Tolisso (10) y del holandés Arjen Robben (19) y la sentencia del colombiano James Rodríguez (89).



El gol del cafetero llegó cuando los visitantes jugaban en inferioridad por la expulsión de Karim Bellarabi tras una dura entrada al lateral brasileño Rafinha (80), que resultó lesionado.



No fue la única lesión en las filas bávaras, ya que Tolisso tuvo que abandonar el terreno poco antes del descanso por un problema en la rodilla tras un choque con Kevin Volland.



“Llevamos solo tres partidos, pero tengo la impresión de que somos presas de caza”, criticó el técnico bávaro Nico Kovac sobre la dureza que emplean los rivales del Bayern.



Sobre el partido, Kovac comentó: “Tras encajar el gol empatamos rápidamente. No permitimos a los rápidos jugadores del Leverkusen entrar en el partido, si bien me hubiese gustado marcar antes el tercer gol”.



Tolisso fue sustituido precisamente por James Rodríguez. “Es duro perder dos jugadores, sobre todo en el caso de Tolisso que no pinta bien, pero hay que esperar los resultados (de las pruebas médicas)”, declaró tras el partido Robben.



7 partidos en 20 días

“Comenzamos una fase con 7 partidos en 20 días y necesitamos a todo el plantel”, añadió el veterano holandés.



Junto al Bayern, los otros dos equipos que aspiraban al pleno de 9 puntos se enfrentaban entre ellos, pero el duelo entre Wolfsburgo y Hertha de Berlín acabó en tablas.



El Leverkusen, por su parte, se mantendrá una semana más como colista de la Bundesliga, sin haber sumado aún ni un solo punto.



El otro equipo que cerrará la jornada con cero puntos es el Schalke, vigente subcampeón, que este sábado encajó la tercera derrota de la temporada tras perder 2-1 en la cancha del Borussia Mönchengladbach (4º).



Friburgo y Stuttgart tampoco han sumado aún ningún punto aún, pero se enfrentan entre ellos el domingo y, forzosamente, uno de los dos, sino ambos, estrenarán su casillero.



La jornada del sábado se completó con el primer triunfo de la temporada para el Fortuna de Düsseldorf (9º), que derrotó en casa por 2-1 a un Hoffenheim (11º) que no llegará en buen momento a su estreno en la Champions, el miércoles frente al Shakhtar Donestk.



El Leipzig (10º), subcampeón hace dos temporadas, sumó la primera victoria del curso, derrotando con dificultades al Hanóver (13º) por 3-2. El segundo gol del Hanóver fue obra del chileno nacido en Estocolmo Miiko Albornoz.



Finalmente, el Maguncia (5º) venció por 2-1 al Augsburgo (8º).