Barcelona SC está suspendido por deudas, antes del inicio de los ‘playoffs’

La directiva de Barcelona SC tiene plazo para cancelar USD 286 153,19, hasta las 18:00 del 22 de noviembre del 2019. La deuda, registrada en la Federación Ecuatoriana de Fútbol, lo mantiene suspendido antes del inicio de los ‘playoffs’.

El documento, emitido por la Comisión Disciplinaria de la FEF, se remitió el pasado 21 de noviembre a la Asociación de Fútbol del Guayas (Asoguayas), que a su vez se comunicó con el cuadro amarillo.



Asoguayas es uno de los acreedores de los ‘Toreros’. El club les adeuda USD 159,082.42, mientras que el resto del valor a pagar responde a los valore pendientes por el jugador Félix Torres; a Galácticos debe cancelarles USD 125 000, mientras que a Liga de Portoviejo USD 2 070,77.



Hasta el momento, la directiva amarilla no se ha manifestado respecto a este tema. Si no cancelan hasta la fecha establecida, no podrán actuar en su partido contra Aucas, programado para este 23 de noviembre, por los cuartos de final de la LigaPro.