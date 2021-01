Barcelona tiene que pagar 1,6 millones por la deuda con Ariel Nahuelpán 

El presidente de Barcelona, Alfaro Moreno, confirmó que el club debe pagar 1,6 millones por la deuda con el delantero Ariel Nahuelpán. El reclamo del atacante se tramitó en la FIFA y el plazo para cumplir con lo adeudado vencerá este jueves 28 de enero del 2021.

Así lo confirmó Alfaro en entrevista con GolTV. "El día 28 tenemos que pagar la cuantía completa por Nahuelpán. No hay más plazos. Se debe pagar todo. Casi USD 1,6 millones", manifestó. Sin embargo, dio un mensaje de tranquilidad a los hinchas porque garantizó que se cubrirá la deuda para evitar más problemas legales.



Según la última resolución del Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS), que falló a favor del delantero, Barcelona debía pagar USD 1,2 millones, pero el valor se incrementó por los valores del juicio y otros rubros que se han ido incrementando en el tiempo.



Alfaro explicó que además de buscar el protagonismo en el campeonato también se busca un equilibrio con la parte financiera para no aumentar el déficit de dinero que tiene el campeón del fútbol ecuatoriano. "Este plantel de Barcelona cuesta poquito más de USD 9 millones. Y el presupuesto no supera los USD 11,5 millones, quizá menos", manifestó en la misma entrevista.