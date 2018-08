Barcelona habilitó a Joffre Guerrón y espera por Erazo y Ayoví

LEA TAMBIÉN

La directiva de Barcelona confirmó la habilitación del atacante Joffre Guerrón, en la Ecuafútbol, con lo que podrá jugar este 5 de agosto ante Independiente del Valle, por la tercera fecha de la segunda etapa del campeonato nacional.

‘Dinamita’ llegó al conjunto canario a finales de junio, pero debido a problemas en la llegada de su documentación habilitante no ha debutado con los canarios. Tras cumplir los requisitos, el delantero podrá actuar este fin de semana.



Guerrón firmó un contrato con los amarillos por un año. El deportista llegó con seis meses de inactividad, pero a la fecha se entrena con normalidad con el resto de la plantilla que dirige el entrenador charrúa Guillermo Almada.



Pese a eso, los amarillos aún no logran habilitar a sus otros dos refuerzos, José Ayoví y Frickson Erazo. Hasta las 10:00 de este 3 de agosto aún no contaban con el Certificado de Transferencia Internacional (CTI), para cumplir con los trámites en la FEF.



El plazo para habilitar jugadores finaliza este 3 de agosto a las 17:00 y la directiva espera contar con los documentos, sin embargo también analizan la posibilidad de solicitar una habilitación provisional, amparada en el reglamento de la FEF.