Barcelona Sporting Club prueba su ofensiva con Independiente del Valle

Jonatan Álvez realizó terapia física entre lunes y martes, debido a un golpe en su tobillo derecho. El delantero no se entrenó con la plantilla de Barcelona y su presencia en el partido de esta noche, ante Independiente del Valle, por la Copa Libertadores, es incierta.

La tarde de ayer se tenía previsto realizar un último estudio del estado físico del charrúa para definir la alineación que disputará el partido contra los rayados, programado para las 17:15 de hoy, en el estadio Monumental.

La presencia de Álvez en la delantera es la única duda del entrenador Fabián Bustos para su debut en la fase de grupos del torneo continental. El uruguayo probó en ese puesto a Fidel Martínez, goleador de la copa, con ocho tantos.

“Álvez ha trabajado diferenciado, no me gusta ocultar. Aún no está descartado, pero es una posibilidad. Si está bien, será titular, los demás deben ganarle el lugar. No ha tenido efectividad, pero estamos contentos con su rendimiento”, dijo el entrenador.

El charrúa suma un gol en la temporada, sin embargo, Bustos le da prioridad en el equipo estelar. Para esta instancia, el paraguayo Cristian Colmán ya está inscrito y es otra de las opciones que maneja el entrenador.

Bustos utilizará a su equipo titular, el que logró la clasificación a la fase de grupos. Por eso les dio descanso en el último partido de la LigaPro, cuando empataron 1-1 frente a Liga de Portoviejo, en el Monumental.

El entrenador conoce bien a Independiente, por lo que espera un partido complicado. Destacó la velocidad y técnica del equipo de Sangolquí, que recientemente jugó la Recopa Sudamericana y que fue campeón de la Sudamericana.

“Es un beneficio mutuo conocernos tanto con Independiente, su funcionamiento, jugadores... Ojalá pasemos los dos ecuatorianos a la siguiente fase. Es un partido muy complicado, en esta fase lo más importante es ganar”, dijo.

Por su parte, Independiente mantendrá la base de su plantel que jugó la final de la Recopa. Una parte de los jugadores que se destacan en el equipo que dirige el DT Miguel Ángel Ramírez son: Jorge Pinos, Christian Pellerano, Luis Segovia, Richard Schunke, Efrén Mera, Alan Franco, entre otros.

El partido se jugará con público, luego de que el Ministerio de Gobierno retiró la prohibición de eventos masivos en Guayaquil que se impuso el pasado 29 de febrero, cuando se confirmó el primer caso de covid-19 en el país.

Es la primera vez que Barcelona e Independiente se enfrentarán por la Libertadores.