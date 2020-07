Barcelona y Guayaquil City dejaron listos sus equipos para el partido de simulacro

LEA TAMBIÉN

Fabián Bustos y Pool Gavilánez, entrenadores de Barcelona y Guayaquil City, celebraron la oficialización del partido amistoso de este 22 de julio de 2020. Sus equipos trabajaron con miras a este juego con siete días de antelación, pese a no tener una confirmación de las autoridades nacionales.

Ambos entrenadores estaban deseosos de tener su primer juego, luego de cuatro meses de paralización, debido al covid-19. El campeonato nacional se suspendió el pasado 14 de marzo, y el amistoso entre los guayaquileños servirá como simulacro antes de la reanudación, prevista para el 29 de julio.



Toreros y Ciudadanos se medirán a partir de las 16:00, en el estadio Monumental, cumpliendo con todas las medidas de bioseguridad que se prevén para los juegos oficiales de la LigaPro. Autoridades del Gobierno Nacional realizarán una evaluación de este amistoso.



Estas son algunas de las novedades para el juego:



Barcelona:

Michael Arroyo: El atacante consta en la lista de concentrados por el DT Bustos, tras sumarse a los entrenamientos unos días antes de la paralización del torneo. El deportista solucionó una disputa legal que tenía con el club y según el entrenador uruguayo, 'Gambetita' está en buena forma física y ténica.



José Angulo: El delantero de 25 años tuvo cinco días de prácticas con los amarillos, tras oficializarse su vinculación, procedente del Xolos mexicano. El 'Tin' consta en las lista de concentrados y este sería su primer partido, tras una suspensión por dopaje.



Jonathan Álvez: El uruguayo no entró en la lista de convocados, pese a que durante la semana se entrenó con normalidad. El club no ha oficializado si el atacante charrúa está lesionado.



Guayaquil City:



José Ayoví: El atacante que se incorporó al club en junio de 2020 no participará en el amistoso, ya que recibió un permiso especial. Se pudo conocer que el exjugador de Liga de Quito está de luto por una pérdida familiar.



Jaime Ayoví: El deportista actuará en el partido amistoso, pese a que todavía no ha firmado su contrato con Guayaquil City. El T Gavilánez contó que solo están a la espera del arribo del representante del jugador, José Chamorro, para finiquitar el vínculo.