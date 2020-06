Barcelona espera un resarcimiento económico por el caso de Sebastián Perez en la Libertadores 2019

LEA TAMBIÉN

En Barcelona están pendientes de la respuesta del Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) sobre el caso del colombiano Sebastián Pérez, cuando fue inscrito de una forma errónea para la Libertadores del 2019.

Según el club, toda la documentación del club fue enviada a tiempo, pero no pudo ser habilitado en la Federación Ecuatoriana de Fútbol para participar en esa edición de la Copa Libertadores. Sin embargo, el mediocampista jugó el primer duelo ante Defenor Sporting de Uruguay.



Los toreros ganaron los dos partidos, pero fueron eliminados por una mala inscripción y por hacer jugar al colombiano.



Carlos Alfaro Moreno aseguró en una entrevista en radio i99 de Guayaquil que esperan la respuesta del TAS al respecto, pero que no se hace ilusiones con el resarcimiento económico que pudiera generar.



“Tendremos una comunicación oficial para la primera semana de julio. Sería solo un resarcimiento económico, se apunta ahí, pero no tengo muchas expectativas del tema. Si viene algo, bienvenido, pero no es algo trascendental. Fue una vergüenza para Barcelona, fue un error grave”, sostuvo Alfaro Moreno.



Para el dirigente, Barcelona tuvo su revancha esta temporada. En la edición 2020 clasificó a la fase de grupos jugando todas las etapas anteriores. Algo que ningún club de la región había alcanzado. Esto permitió acumular un colchón económico que sirvió para la época de pandemia, donde el 'Ídolo' no tuvo ingresos.



“Este año, con un fútbol muy importante, alcanzamos un logro deportivo muy grande y un colchón económico que nos permitió estar bien con toda nuestra gente. Para lo del TAS veamos qué dice el tiempo”, complementó.



Jorge Reinoso, abogado del club e la dirigencia de José Francisco Cevallos, reveló que el monto calculado para resarcimiento económico del TAS se calculó como si Barcelona hubiera sido campeón de la Libertadores 2019. Es decir, una cifra que llegaría a los USD 20 millones. Ese monto está calculado sobre la base de los premios que recibió el club por acceder a la fase de grupos y el dinero que consiguió Flamengo al proclamarse monarca de América.



"Lo que se espera es que se resuelva. Nosotros cuantificamos como si el club llegara a ser Campeón de la Libertadores para el resarcimiento", aseguró Reinoso en una entrevista con Radio Huancavilca.