Francisco Egas: 'Si se puede jugar el campeonato de hombres, se puede jugar el de mujeres'

Francisco Egas, presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF), se refirió a la decisión de Barcelona y Emelec de no participar en la Copa Ecuador, torneos de divisiones inferiores y la Superliga femenina. El dirigente aseguró que entiende su postura, pero que la intención es lograr un acuerdo y jugar todos los torneos que sean posibles, priorizando la salud de los deportistas.

"Si se puede jugar un campeonato de hombres, se puede el de mujeres. Y si no se puede el uno, tampoco el otro. Más allá de criticar las actitudes de Barcelona o Emelec, debemos tener una actitud conciliadora", mencionó Egas en declaraciones para Radio La Red, de Quito.



El presidente de la FEF afirmó que no es momento para paralizar el fútbol femenino, ni siquiera por motivos económicos, pero enfatizó en que no están en condiciones de obligar a nadie a participar en ningún torneo. Esto, ante el comunicado de los clubes del Guayas, al que se sumó también el Guayaquil City, de excusarse de estos campeonatos argumentando el tema de salud y la crisis económica que afrontarán.



Egas resaltó que se requiere la unión de todos quienes conforman el fútbol ecuatoriano una vez que las autoridades permitan retomar las actividades. "La industria del fútbol está compuesta por personas que viven del trabajo diario. Necesitamos un gran acuerdo, poniéndonos en los zapatos de los otros para sobrevivir".

El principal dirigente del fútbol ecuatoriano admitió que existe preocupación en Conmebol por el cumplimiento de los salarios de futbolistas, por lo que coordinarán apoyos financieros para cada asociación. "Pedimos a FIFA que emita un marco legal que nos permita salir adelante en esta crisis".



Por otro lado, sobre la posibilidad de jugar los torneos 2020 con la presencia de público, Egas reveló que están revisando este tema. "Un par de países de la Conmebol están trabajando en protocolos para reiniciar las competencias. Seguramente, en una primera etapa, se jugaría sin público", argumentó.