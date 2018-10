José Francisco Cevallos se incomodó por las declaraciones de Matías Oyola, sobre las deudas en Barcelona

LEA TAMBIÉN

El presidente de Barcelona SC, José Francisco Cevallos, reconoció que existe una deuda con los jugadores, tal como lo anunció el capitán del equipo, Matías Oyola. Sin embargo lamentó que la información se haya hecho pública.

"Son cosas que debían mantenerse a la interna, es un tema que sí me incomoda. Así como nos atrasamos, en algún momento pagamos adelantado y ustedes (periodistas) no se han enterado", dijo Cevallos la mañana de este 11 de octubre.



Las deuda se confirmó el pasado 9 de octubre, durante una rueda de prensa del capitán torero, Matías Oyola.



Cevallos además aprovechó para enviar un mensaje a las personas que estén molestas por al actual momento que atraviesa el club, debido a los ocho partidos sin ganar y a las deudas millonarias que registran.



"No voy a retener a nadie, las puertas están abiertas. En Barcelona nada es fácil, ni como jugador, dirigente o técnico", dijo el presidente del conjunto porteño, que este 14 de octubre del 2018 disputará el Clásico del Astillero, ante Emelec, en el estadio Monumental.